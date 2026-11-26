فیلم‌های سینمایی «به رنگ آفتاب»، «آوای جنگ»، از شبکه‌های یک و نمایش و مستند «از قطب تا قطب»، از شبکه چهار پخش می‌شود.

«به رنگ آفتاب»، «آوای جنگ» و «از قطب تا قطب»، از قاب تلویزیون

«به رنگ آفتاب»، «آوای جنگ» و «از قطب تا قطب»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «به رنگ آفتاب» با روایتی از یکی از خونبارترین وقایع تاریخ استعمار انگلیس در هند و مبارزه یک حقوقدان برای افشای حقیقت، نخستین بار از شبکه یک پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «به رنگ آفتاب»، محصول سال ۲۰۲۵ سینمای هند در گونه درام تاریخی، جمعه ساعت ۱۵، پخش می شود.

داستان فیلم از زمانی آغاز می‌شود که در پی کشتار مردم هند در جالیان‌والا باغ در سال ۱۹۱۹، «سانکاران نایر»، حقوقدان و از چهره‌های جنبش استقلال هند، مأمور بررسی ابعاد این واقعه می‌شود؛ تحقیقاتی که او را در مسیر رویارویی با دستگاه استعماری انگلیس قرار می‌دهد.

«به رنگ آفتاب» با تکیه بر این بستر تاریخی، تلاش می‌کند ابعاد کمتر دیده‌شده سلطه استعماری را به تصویر بکشد و نشان دهد که استعمار، علاوه بر قدرت نظامی، از ابزار‌هایی همچون قانون، تبعیض نژادی، کنترل روایت‌های رسانه‌ای و پنهان‌کردن حقیقت نیز برای استمرار سلطه خود بهره می‌گیرد.

کارن سینگ تیاگی کارگردان این اثر است و آکشی کومار، آر مادهاوان و آنانیا پاندی از بازیگران اصلی آن هستند.

فیلم سینمایی «آوای جنگ» محصول ۲۰۲۵ روسیه، امروز ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش و فردا ساعت ۹، بازپخش می شود.

این فیلم یک درام تاریخی و جنگی است با متیاز ۵.۵ از ۱۰ نزد IMDB که ساریک اندریسیان آن را کارگردانی کرده است.

در این فیلم داوید مکیتارل، سرگئی ملکونیان و داوید کوتوف-اوگانیسیان بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: جنگ ناگهان به زندگی آرام سه دوست هجوم می‌آورد و سرنوشت آنان را برای همیشه دگرگون می‌سازد. هر یک از آنها راهی جبهه‌های نبرد می‌شوند و ارزشمندترین دارایی‌های خود را در خانه می‌گذارند تا برای حفظ همان «ارزشمندترین چیز» بجنگند. این سه دوست با بردن آلات موسیقی به همراه خود، برای حفظ روحیه سربازان دیگر می‌نواختند و در پی ساختن آهنگ پیروزی، آهنگی که همه آروزی شنیدنش را داشتند، بودند.

مجموعه مستند جدید ۶ قسمتی «از قطب تا قطب»، محصول سال ۲۰۲۶ آمریکا از دسته‌های زیست محیطی و بوم‌نگار، از یکشنبه ۸ آذر از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مستند که دارای امتیاز ۶ از ۱۰ نزد IMDB است، سفری ۱۰۰ روزه از جنوبگان تا قطب شمال را دنبال می‌کند. در این مجموعه، راوی، با دانشمندان، محققان و بومیان مناطق دورافتاده همراه می‌شود تا هم چالش‌های زیست‌محیطی و هم پرسش‌های انسانی حول زمین را بررسی کند.

«از قطب تا قطب»، روز‌های یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری و شنبه و یکشنبه هفته بعد، ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهار سوی علم» پخش و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ بازپخش می‌شود.