به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهین شهر گفت: امیرهوشنگ جمشیدیان، فریبا متخصص و شهرام کرمی از اعضای هیئت انتخاب بخش صحنه‌ای این دوره از جشنواره هستند.

مریم‌سادات معلایی با بیان اینکه سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس با هدف بازخوانی و بازآفرینی ادبیات کلاسیک و معاصر ایران، روایت‌های کهن و ادبیات شفاهی اقوام در قالب‌های نمایشی برگزار می‌شود، افزود: اقتباس از متون حماسی، عرفانی و غنایی، روایت‌های ملی و دینی، ادبیات داستانی معاصر ایران و همچنین متون ادبی جهان با حفظ هویت ایرانی، از محور‌های این رویداد است.

وی همچنین اقتباس خلاقانه از ادبیات حماسی، عرفانی و غنایی شعر و ادب فارسی، الهام از مضامین دینی، ارزشی و ملی با موضوع رزم آوران و مرزبانان ایران زمین، بازنویسی نمایشی افسانه‌ها و روایت‌های شفاهی اقوام ایرانی، اقتباس از ادبیات داستانی معاصر ایران، اقتباس تطبیقی از متون ادبی جهان با حفظ هویت ایرانی و اقتباس خلاقانه با نگاه ویژه به قصه‌ها و واقعیت‌های مرتبط با تنگه هرمز را از دیگر محور‌های این رویداد برشمرد.

دبیر سومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهین شهرگفت: امسال بخش ویژه‌ای با عنوان «عزم و رزم» پیش‌بینی شده که موضوعاتی مانند نمایشنامه اقتباسی کودک و نوجوان با یاد فرشتگان میناب و نمایشنامه اقتباسی با موضوع رزم آوران و مرزبانان ایران زمین را در بر می‌گیرد.

وی افزود: این جشنواره در بخش‌های نمایشنامه‌نویسی اقتباسی، تئاتر در فضای باز و صحنه‌ای از ۲۴ تا ۲۹ آذر در شاهین شهر برگزار می‌شود.