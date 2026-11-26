نماز جمعه این هفته ۶ آذر ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۶ آذر ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.



امیر دریادار دوم سهراب صادق معاون طرح و برنامه ریزی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.

میز پاسخگویی به سوالات شرعی و گفتگوی اعتقادی نیز برقرار خواهد بود.

خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود