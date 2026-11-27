طرح راهسازی شهیدان کریمی زنجان با هدف کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهری، در حال اجراست و بخش عمده آن تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح راهسازی شهیدان کریمی در غرب زنجان، با هدف کاهش بار ترافیکی و اتصال سه‌راه امجدیه به خروجی شهر در تقاطع ثمین، در حال اجراست.

عملیات اجرایی این طرح سوم خردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد. طرحی که در قالب قراردادی به ارزش هزار میلیارد تومان با قرارگاه خاتم‌الانبیا منعقد شده و قرار بود طی یک سال به بهره‌برداری برسد.

بر اساس اعلام مسئولان، ۷۰ درصد هزینه اجرای طرح از محل واگذاری املاک شهرداری به پیمانکار و ۳۰ درصد به‌صورت نقدی تأمین می‌شود.

مطالعات ترافیکی نشان می‌دهد بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند زمان سفر را کاهش دهد و به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در محدوده‌های پرترافیک شهر کمک کند.