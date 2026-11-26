به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت پدر شهیدان اسماعیل و دکتر علی اصغر یوسف‌نژاد را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی اصغر یوسف‌نژاد

سلام علیکم

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ابوی مکرم، مرحوم حاج محمد یوسف‌نژاد (پدر بزرگوار شهید والامقام اسماعیل یوسف‌نژاد) را به جنابعالی و اخوان گرامی و سایر وابستگان تسلیت عرض می‌نمایم.

آن انسان مؤمن و صبور که با ایمانی راسخ، فرزندانی متعهد، خدمتگزار و ایثارگر را پرورش داد، اینک در جوار رحمت واسعه‌ی الهی و در کنار فرزند شهیدش آرام گرفته است.

از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید، علو درجات و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ