پیام تسلیت مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در پی درگذشت پدر شهیدان یوسفنژاد
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی درگذشت پدر شهیدان یوسفنژاد را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت پدر شهیدان اسماعیل و دکتر علی اصغر یوسفنژاد را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمهتعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی اصغر یوسفنژاد
سلام علیکم
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ابوی مکرم، مرحوم حاج محمد یوسفنژاد (پدر بزرگوار شهید والامقام اسماعیل یوسفنژاد) را به جنابعالی و اخوان گرامی و سایر وابستگان تسلیت عرض مینمایم.
آن انسان مؤمن و صبور که با ایمانی راسخ، فرزندانی متعهد، خدمتگزار و ایثارگر را پرورش داد، اینک در جوار رحمت واسعهی الهی و در کنار فرزند شهیدش آرام گرفته است.
از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید، علو درجات و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
عباسعلی رضایی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ