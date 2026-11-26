مرکز مشاوره خانواده «مهر» با حضور فرماندار، فرمانده سپاه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در دارالقرآن جوان‌محله جویبار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، همزمان با هفته بسیج، مرکز مشاوره خانواده «مهر» با حضور فرماندار، فرمانده سپاه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در دارالقرآن جوان‌محله جویبار افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی افراد برای حل مشکلات فردی و خانوادگی، کاهش استرس و نگرانی، مشاوره تحصیلی، بهبود روابط خانوادگی و تقویت اعتمادبه‌نفس راه‌اندازی شده است.

مرکز مشاوره خانواده مهر با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در حوزه مشاوره، تربیت کودک و نوجوان و مشاوره تحصیلی، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.