قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما در نشست صمیمانه با جمعی از میدان داران اجتماعات مردمی، با اشاره به پخش هزار و ۴۰۰ گزارش از اجتماعات شبانه شهر تهران در بخش‌های مختلف خبری، بر ضرورت تقویت تعامل میدان و رسانه، بهره‌گیری از ابتکارات مردمی و تداوم روایت‌گری از این اجتماعات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست صمیمانه جمعی از میدان داران اجتماعات مردمی با حضور معاونان سیما، صدا و امور استان‌های رسانه ملی، مدیرکل روابط عمومی سازمان، قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما و جمعی از مسئولان میدان‌های برگزاری اجتماعات مردمی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مسئولان میدان‌ها به بیان دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره نحوه پوشش رسانه‌ای اجتماعات شبانه و راهکار‌های تقویت تعامل میان فعالان مردمی و رسانه ملی پرداختند.

*پخش هزار و ۴۰۰ گزارش از اجتماعات شبانه پایتخت*

دکتر البرزی، قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما، در این نشست با تشریح اقدامات معاونت سیاسی رسانه ملی در پوشش اجتماعات مردمی گفت: اجتماعات شبانه در بخش‌های مختلف خبری بازتاب مستمری دارند و شبکه خبر نیز با بهره‌گیری از ظرفیت پخش هم‌زمان تصاویر در سه قاب، این اجتماعات را به تصویر می‌کشد.

وی با اشاره به گستردگی پوشش خبری اجتماعات مردمی افزود: تاکنون هزار و ۴۰۰ گزارش از اجتماعات شبانه شهر تهران در بخش‌های مختلف خبری پخش شده و تنها در یک ماه گذشته، ۸۰ خبرنگار در پوشش رسانه‌ای این اجتماعات مشارکت داشته‌اند.

*روایت میدان؛ فراتر از انعکاس حضور مردم*

قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما با تشریح رویکرد‌های خبری در پوشش اجتماعات مردمی اظهار کرد: با توجه به گستردگی اجتماعات شبانه، دو اصل مهم در پوشش رسانه‌ای این رویداد‌ها مورد توجه قرار دارد؛ نخست، به تصویر کشیدن حضور گسترده مردم و دوم، روایت آنچه در میدان می‌گذرد.

دکتر البرزی با بیان اینکه روایت میدان‌های مردمی به بخشی از سبک زندگی تبدیل شده است، افزود: برای حفظ پویایی اجتماعات شبانه، جلوگیری از یکنواختی و تداوم این مسیر، نیازمند همکاری، خلاقیت و ابتکارات فعالان و کنشگران حاضر در میدان‌ها هستیم.

هم‌افزایی میدان و رسانه؛ زمینه‌ساز دستاورد‌های مشترک

قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما با اشاره به دستاورد‌های همکاری میان فعالان مردمی و رسانه ملی، چهارشنبه‌سوری را نمونه‌ای از تعامل موفق میدان و رسانه دانست و گفت: همکاری و هم‌افزایی میان کنشگران میدان و رسانه در این رویداد، زمینه ناکامی برنامه‌ها و اهداف دشمنان را فراهم کرد.

وی همچنین بر اهمیت استمرار ارتباط میان مسئولان میدان‌ها و دست‌اندرکاران رسانه ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در تولید محتوای خبری و شناسایی سوژه‌های خلاقانه برای روایت هرچه بهتر اجتماعات مردمی تأکید کرد.