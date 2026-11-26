در نشست شواری دولت و بخش خصوصی صدور مجوزها، تأمین گاز واحد‌های گلخانه‌ای و احداث مدرسه بازرگانی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و معیشت مردم را مهم‌ترین رسالت مدیران دانست و بر تسریع در صدور مجوز‌ها مدیریت مصرف انرژی تأمین پایدار گاز و برق واحد‌های تولیدی و پیگیری مصوبات این شورا تأکید کرد.

یداله رحمانی با اشاره به ضرورت رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران گفت: هیچ رسالتی برای مدیران مهم‌تر از خدمت به بخش تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و معیشت مردم نیست و این موضوع باید اولویت اصلی همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در صدور مجوز‌ها افزود در این زمینه دو اقدام ضروری است نخست اینکه دستورالعمل‌هایی که قابلیت تعدیل و اصلاح دارند از طریق ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی اصلاح شوند و دوم اینکه تا زمانی که دستورالعمل‌های موجود ملاک عمل هستند مدیران موظف‌اند با نگاهی گره‌گشا و در چارچوب قانون صدور مجوز‌ها را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.

استاندار گفت: در فرآیند صدور مجوز‌ها نباید دیدگاه‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسی حاکم شود و تنها الزامات موردنظر قانون‌گذار باید ملاک عمل قرار گیرد و همچنین امور مربوط به سرمایه‌گذاری باید از طریق مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و پنجره واحد زمین با متولی‌گری منابع طبیعی و امور اراضی به‌صورت قانونی و با حداکثر سرعت انجام شود.

رحمانی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی ادامه داد: بیشترین صرفه‌جویی باید در بخش‌هایی انجام شود که سهم بیشتری از مصرف را دارند در حال حاضر ۷۶ درصد مصرف گاز و ۵۶ درصد مصرف برق استان در بخش خانگی است.

وی با درخواست از مردم برای همراهی در مدیریت مصرف انرژی افزود با صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق در فصل تابستان و زمستان می‌توان زمینه تأمین انرژی موردنیاز واحد‌های تولیدی و صنعتی را فراهم کرد.

استاندار با تأکید بر اینکه شرکت گاز استان حق قطع گاز واحد‌های تولیدی و صنعتی گلخانه‌ها و سیمان را بدون اطلاع استانداری ندارد اضافه کرد: گاز واحد‌های گلخانه‌ای نباید قطع شود، اما این موضوع به معنای بی‌توجهی تولیدکنندگان به مصرف نیست و واحد‌های تولیدی باید بیشترین رعایت الگوی مصرف را داشته باشند.

رحمانی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مصرف بهینه انرژی در بخش‌های برق و گاز گفت: در جلسه آینده با رئیس‌جمهور هر استان باید بسته مدیریت مصرف بهینه انرژی خود را ارائه کند و همه اعضای کارگروه مدیریت مصرف انرژی در استان‌ها و شهرستان‌ها موظف‌اند بسته پیشنهادی خود را در جلسه هفته آینده ارائه دهند.

وی از ارسال گزارش و پیشنهاد‌های استان به رئیس‌جمهور در روز شنبه خبر داد و افزود: عبور از شرایط سخت سرمای پیش‌رو نیازمند همکاری همه بخش‌ها از جمله دولت، بخش خصوصی، تولید، صنعت، کشاورزی و خانواده‌هاست

رحمانی با اشاره به ضرورت پایداری تولید در شرایط جنگ اقتصادی و تهدید‌های دشمن گفت: دشمن در پی فرصتی است تا تولید متوقف شود و کالا به بازار نرسد بنابراین همه باید برای استمرار تولید و تأمین نیاز‌های مردم تلاش کنیم تا قدرت اقتصادی و مقاومت کشور افزایش یابد.

استاندار از واحد‌های صنعتی و کشاورزی خواست بخش عمده برق موردنیاز خود را از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کنند و در کنار آن با رعایت الگوی مصرف به پایداری شبکه انرژی کمک کنند.

وی همچنین از ائمه جمعه و روحانیون خواست موضوع صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق را در خطبه‌ها و اجتماعات مردمی مورد توجه قرار دهند و در فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند.

رحمانی با اشاره به مصوبات این نشست گفت: مقرر شد در مدارس و اداراتی که دارای سرایدار هستند در روز‌های تعطیل انشعاب گاز بخش‌های غیرضروری جدا و قطع شود و تنها انشعاب محل سکونت سرایدار فعال بماند و همچنین در مساجد و اماکن عمومی که در روز‌های تعطیل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند انشعاب جداگانه تعریف شود تا امکان مدیریت مصرف فراهم شود.

وی از تشکیل تیم‌های نظارتی برای کنترل مصرف انرژی خبر داد و افزود دستگاه‌های صنعت، جهاد کشاورزی، حمل‌ونقل، آموزش‌وپرورش و علوم پزشکی باید واحد‌های تحت پوشش خود را شناسایی و بر رعایت مقررات ابلاغی نظارت کنند تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

استاندار با تأکید بر شناسایی ساختمان‌های دارای هدررفت شدید انرژی گفت: برای این ساختمان‌ها اخطار یک‌هفته‌ای صادر می‌شود و در صورت اصلاح‌نکردن وضعیت هزینه‌های ناشی از هدررفت انرژی به قبض گاز و برق آنها منتقل خواهد شد.

رحمانی خطاب به اصناف نیز گفت: متولیان اصناف باید به‌صورت جدی در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند و به‌عنوان اعضای ثابت کارگروه نظارت بر اصناف رعایت الگوی مصرف گاز در این بخش را پیگیری کنند.

وی بر استمرار جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری جدی مصوبات استانی و ملی به‌ویژه مصوبات سومین جلسه ملی تأکید کرد و گفت: در جلسات شورا باید مطالبات و پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شود و تشکل‌هایی که تاکنون عضو این مجموعه نیستند نیز به آن بپیوندند.

استاندار ادامه داد: در صورت نیا، جلسه‌ای با محوریت گفت‌وگوی دولت و اصناف و همچنین جلسه‌ای با محوریت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست و محوریت اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت مصرف انرژی گفت: علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت باید برنامه‌ای میان‌مدت و بلندمدت دو تا سه‌ساله تدوین شود تا تراز مصرف انرژی استان به وضعیت طبیعی بازگردد و زمینه پایداری تأمین انرژی و استمرار تولید فراهم شود.