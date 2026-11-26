مهدی خدادادی، دادستان مرکز آذربایجان غربی، در واکنش به افزایش گزارش‌های مربوط به نزاع‌های خیابانی و تهدید با سلاح سرد، دستور برخورد قانونی، پیشگیرانه و بی‌رحمانه با اراذل و اوباش و عوامل ایجاد ناامنی اجتماعی را صادر کرد.

دستور ویژه دادستان آذربایجان غربی به فرماندهی انتظامی؛ برخورد قاطع با اراذل و مخلان امنیت

دستور ویژه دادستان آذربایجان غربی به فرماندهی انتظامی؛ برخورد قاطع با اراذل و مخلان امنیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پی وقوع موارد مختلفی از جمله نزاع‌های خیابانی، ایراد صدمات بدنی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد در برخی نقاط شهرستان ارومیه و سایر مناطق استان، دادستان مرکز آذربایجان غربی با صدور دستور ویژه‌ای به فرماندهی انتظامی استان، بر ضرورت حفظ امنیت عمومی تأکید کرد.

خدادادی در این دستور با اشاره به ضرورت مقابله با افرادی که تحت عنوان اراذل و اوباش موجب سلب آسایش عمومی و برهم زدن نظم جامعه می‌شوند، بر محور‌های زیر تأکید نمود:

افزایش محسوس گشت‌های انتظامی در نقاط جرم‌خیز و اماکن پرتردد؛

شناسایی، جمع‌آوری و بازداشت قانونی افراد شرور و مزاحم؛

برخورد قاطع با حمل، نمایش و استفاده از سلاح سرد در درگیری‌ها.

دادستان مرکز استان همچنین بر لزوم هماهنگی با مراجع قضایی جهت اعمال اقدامات پیشگیرانه نسبت به افراد سابقه‌دار و خطرناک تأکید کرد.

او هشدار داد که استمرار رفتار‌های خشونت‌آمیز، علاوه بر آسیب جدی به امنیت روانی شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم شدیدتر در جامعه باشد.

در پایان، او از شهروندان خواست تا با گزارش سریع موارد مشکوک و همکاری با پلیس، در حفظ نظم و امنیت مشارکت کنند.