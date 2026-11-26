به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم رونمایی از سامانه‌های هوشمند پلیس راه راهور فراجا که با حضور مسئولان و فرماندهان انتظامی در ستاد فرماندهی فراجا برگزار شد، سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، از راه‌اندازی سامانه جامع هوشمندسازی نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

سردار سیاوش محبی با اشاره به اهمیت توسعه سامانه‌های هوشمند در ارتقای ایمنی تردد و مدیریت ترافیک کشور اظهار کرد: افتتاح این سامانه صرفاً راه‌اندازی یک ابزار فناورانه نیست، بلکه بیانگر تحول در رویکرد مدیریت ترافیک و حرکت از نظارت سنتی به سمت نظارت هوشمند، هدفمند، دقیق و مبتنی بر داده است.

وی افزود: رویکرد پلیس به سامانه‌های هوشمند، صرفاً برخوردی و جریمه‌محور نیست، بلکه هدف اصلی، پیشگیری از تخلفات، ایجاد بازدارندگی و ارتقای رفتار‌های ترافیکی است.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به دغدغه همیشگی پلیس و سازمان راهداری درباره تصادفات ناوگان اتوبوسی گفت: حوادث مربوط به اتوبوس‌ها در صورت وقوع، پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد؛ ازاین‌رو کنترل و نظارت مستمر بر تردد این ناوگان از اولویت‌های پلیس راه است.

سردار محبی با تشریح قابلیت‌های سامانه جدید بیان کرد: این سامانه از دو بازوی عملیاتی شامل «سامانه ثبت ساعت هوشمند» و «سامانه اعلام سرعت بحرانی» بهره می‌برد. سامانه ثبت ساعت از سال ۱۳۵۲ به‌عنوان یکی از روش‌های کنترل ناوگان اتوبوسی مورد استفاده پلیس قرار گرفت و در سال‌های بعد نیز با استفاده از GPS آفلاین ادامه یافت.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ و در دوران مسئولیت سردار حمیدی در پلیس راه، سامانه هوشمند سپهتن برای نخستین بار روی ناوگان اتوبوسی نصب شد که تا سال ۱۳۹۹ نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش بازدارندگی داشت، اما پس از آن به دلایلی پشتیبانی این سامانه متوقف شد و کنترل ناوگان تا مدتی به شیوه‌های سنتی بازگشت.

محبی با اشاره به روند طراحی و تأیید سامانه جدید گفت: پس از بررسی راهکار‌ها و سامانه‌های مختلف، با همکاری مجموعه پلیس راهور، سازمان راهداری، کارشناسان فاوا و شرکت پژوهش، سامانه ثبت ساعت هوشمند طراحی و پس از اجرای آزمایشی در تابستان ۱۴۰۴، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: در جریان شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از جنگ رمضان و ضرورت جلوگیری از توقف اتوبوس‌ها مقابل پاسگاه‌های پلیس راه، اهمیت استفاده از این سامانه بیش از گذشته احساس شد و با تلاش متخصصان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، امکان کنترل تردد اتوبوس‌ها از طریق دستگاه‌های دست‌افزار برای مأموران پلیس فراهم شد.

رئیس پلیس راه فراجا درباره امکانات نسخه جدید سامانه اظهار کرد: مأموران پلیس راه با وارد کردن شماره پلاک اتوبوس در دستگاه دست‌افزار، می‌توانند به اطلاعات رانندگان، صورت‌وضعیت، مشخصات مسافران، زمان و مبدأ و مقصد سفر و اطلاعات کارت هوشمند دسترسی داشته باشند.

وی اضافه کرد: همچنین با همکاری مجموعه مربوط، امکان دریافت و بررسی اطلاعات مرتبط با سوابق مواد مخدر رانندگان نیز در سامانه پیش‌بینی شده است.

محبی با بیان اینکه این سامانه در مرحله نخست توسعه قرار دارد، تصریح کرد: در گام دوم و طی کمتر از یک ماه آینده، اطلاعات GPS آنلاین سازمان راهداری نیز به سامانه متصل خواهد شد تا امکان رصد لحظه‌ای تردد ناوگان اتوبوسی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس به این سامانه مجهز شده‌اند و داشبورد مدیریتی آن نیز در اختیار فرماندهان پاسگاه‌ها و رؤسای پلیس راه استان‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند تردد اتوبوس‌ها را به‌صورت لحظه‌ای در حوزه استحفاظی خود رصد کنند.

رئیس پلیس راه فراجا افزود: شناسایی برخی تخلفات رانندگی از جمله سرعت غیرمجاز و توقف‌های غیرمجاز نیز از قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سامانه است.

سردار محبی با اشاره به استقبال انجمن صنفی رانندگان از اجرای این طرح گفت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند علاوه بر ارتقای ایمنی سفر‌ها و کاهش تصادفات، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش رضایتمندی مسافران نیز کمک کند. امیدواریم با تکمیل مراحل توسعه سامانه در آینده نزدیک، شاهد افزایش اثربخشی آن در مدیریت و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور باشیم.