همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، مزار مطهر شهدای سنندج با حضور جمعی از مسئولان و بسیجیان عطرافشانی و گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم، سردار رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، با اشاره به اینکه هرچه امروز داریم مدیون خون پاک شهداست، بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ بسیجی در جامعه، اظهار کرد: بسیج نماد وحدت، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است و با تکیه بر ایمان، اعتقاد و ظرفیت‌های گسترده مردم، می‌توان در همه عرصه‌ها برای پیشرفت کشور گام برداشت.

شهیدی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، گفت: شهدای والامقام بسیجی با ایثار و فداکاری، جان خود را در راه اعتلای ایران اسلامی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تقدیم کردند و امروز وظیفه همگان، تداوم راه پرافتخار این شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان است.