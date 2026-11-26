به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این دوره از مسابقات ۶ تیم از خوزستان ، تهران، البرز ، یزد و دامغان به صورت دوره‌ای و به مدت ۴ روز در سالن شهید سلیمانی دامغان به رقابت می‌پردازند.

باران ستاره طلایی البرز، شاهین‌مهر تهران ، اتحاد گتوند و بهمن بهبهان از استان خوزستان ، ایمان دامغان و شهید قندی یزد تیم های حاضر در این مسابقات هستند.

تیم های برتر این مسابقات به لیگ دسته دو فوتسال بانوان کشور صعود می کنند .