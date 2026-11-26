به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور ایران در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به همکاری این مجموعه با کمیته دائمی علمی و فناوری کشورهای اسلامی (کامستک) گفت: دوره پایه آموزشی ایمنی‌شناسی و واکسن‌شناسی از دوشنبه در تهران آغاز شده و به‌مدت یک ماه‌ونیم ادامه دارد.

او افزود: این برنامه با همکاری کامستک و دانشکده کراچی پاکستان طراحی شده و پس از دوره پایه، دوره‌های پیشرفته و تخصصی نیز برگزار خواهد شد. به گفته مصطفوی، حدود دو هزار نفر از ۷۰ کشور اسلامی در دوره ثبت‌نام کرده‌اند؛ نزدیک به ۱۰۰ نفر به‌صورت حضوری شرکت می‌کنند و دیگران برنامه را برخط دنبال خواهند کرد.

رئیس انستیتو پاستور ایران، این برنامه را بخشی از همکاری‌های علمی و دیپلماسی سلامت دانست و گفت: شماری از سخنرانان دوره از متخصصان این انستیتو هستند. او ایران، اندونزی و سنگال را از کشور‌های پیشرو در حوزه واکسن‌سازی در میان کشور‌های اسلامی برشمرد و گفت: رتبه‌بندی مشخصی در این زمینه انجام نشده است.

نقش انستیتو در تشخیص بیماری‌های واگیر

مصطفوی گفت: انستیتو پاستور در حوزه تشخیص بیماری‌های واگیر، ۱۳ آزمایشگاه مرجع کشوری، سه آزمایشگاه همکار مرجع، هشت آزمایشگاه بهداشتی و دو مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت دارد. به گفته او، این ظرفیت‌ها در مواردی مانند همه‌گیری کرونا و آبله‌ام‌پاکس به کار گرفته شده‌اند و آزمایشگاه مرجع تشخیص طاعون نیز در این مجموعه قرار دارد.

او افزود: از ۱۳ بیماری هدف‌گذاری‌شده در برنامه ملی واکسیناسیون، واکسن‌های حدود نیمی از آنها در داخل کشور و به‌وسیله انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی تولید می‌شود. واکسن‌های دیگر از خارج تأمین می‌شوند.

مصطفوی سرمایه‌گذاری سنگین و زمان‌بر بودن دستیابی به دانش فنی را از دلایل تولیدنشدن برخی واکسن‌ها در داخل دانست و گفت: مصرف محدود داخلی بعضی واکسن‌ها و نبود امکان صادرات گسترده نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی را از نظر اقتصادی دشوار کند. به گفته او، حمایت و سرمایه‌گذاری در دو مؤسسه پاستور و رازی می‌تواند به افزایش تنوع واکسن‌های تولید داخل و استمرار تولید واکسن‌های فعلی کمک کند.

رئیس انستیتو پاستور همچنین نوسازی بخشی از تجهیزات و امکانات این مجموعه و مؤسسه رازی را ضروری دانست و افزود: محصولات واکسنی تولید داخل، از نظر کیفیت، کارایی و ایمنی زیر نظارت سازمان غذا و دارو قرار دارند؛ با این حال، تحریم‌ها و دشواری‌های صادراتی مانع رقابت و صادرات مستمر شده‌اند. به گفته او، انستیتو پاستور در سال گذشته حدود یک میلیون دلار واکسن صادر کرده است.

پیگیری حقوقی خسارت‌ها و دعوت به مشارکت مردمی

مصطفوی گفت: از روز‌های نخست پس از آسیب‌ها، کارشناسان رسمی دادگستری در انستیتو پاستور مستقر شدند و ارزیابی‌های لازم را انجام دادند.

او افزود: مستندات در اختیار مراجع ذی‌صلاح، به‌ویژه وزارت امور خارجه، قرار گرفته و پیگیری‌های حقوقی از مسیر‌های مربوط ادامه دارد.

او با اشاره به پیشینه وقفی انستیتو پاستور گفت: ساختمان مرکزی این مجموعه در سال ۱۳۰۳ وقف شده و بخشی از شعب آن نیز موقوفه هستند. به گفته مصطفوی، خیرین در بازسازی کمک‌هایی کرده‌اند، اما میزان کمک‌های دریافت‌شده تاکنون محدود بوده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از راه‌های کمک و شماره‌حساب‌ها به وبگاه انستیتو پاستور مراجعه کنند.

مصطفوی امنیت سلامت را از مأموریت‌های مهم این مجموعه دانست و گفت: بخشی از واکسن‌های مورد استفاده در کشور و شماری از محلول‌های تزریقی بیمارستانی در انستیتو پاستور تولید می‌شود. او ابراز امیدواری کرد پس از تأمین منابع بازسازی، برنامه‌های توسعه واکسن و ارتقای ظرفیت تشخیصی نیز دنبال شود.

او در پاسخ به پرسشی درباره واکسن طاعون گفت: درمان این بیماری با آنتی‌بیوتیک در دسترس است و به گفته او، در شرایط کنونی نیازی به واکسن عمومی طاعون وجود ندارد؛ به همین دلیل سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تولید آن انجام نشده است.