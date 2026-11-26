استودیوی دانشگاه مازندران با هدف روایت دستاورد‌های علمی دانشگاه‌ها و خانه فرهنگ و خانه ملل دانشگاه نوشیروانی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،استودیوی دانشگاه مازندران با هدف روایت دستاورد‌های علمی دانشگاه‌ها و تقویت امیدآفرینی در جامعه در دانشگاه مازندران و همچنین خانه فرهنگ و خانه ملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افتتاح شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاح این استودیو با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: راه‌اندازی استودیو‌های رسانه‌ای در مراکز دانشگاهی از همان مقطع کلید خورد تا دانشگاه‌ها بتوانند دستاورد‌های علمی و پژوهشی خود را مستقیم و مؤثر برای جامعه روایت کنند.

سیمایی امیدآفرینی را از اهداف این طرح دانست و بر ضرورت پیوند ظرفیت علمی دانشگاه‌ها با رسانه تاکید کرد.

وی گفت: استودیو بستری برای تولید محتوای علمی، معرفی دستاورد‌های پژوهشی و انتقال ظرفیت‌های دانشگاه به جامعه باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با افتتاح این مجموعه، دانشگاه مازندران به زیرساخت تازه‌ای برای ارتباط مستقیم‌تر با جامعه از مسیر رسانه دست یافته است.

سیمایی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از بهترین دانشگاههای کشور محسوب می شود و از لحاظ کیفیت جز دانشگاههای رتبه نخست قرار دارد افزود: هدف از افتتاح خانه فرهنگ و خانه ملل در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، فراهم‌سازی فضایی مناسب برای فعالیت فعالان و کانون‌های فرهنگی و هنری و تقویت مشارکت دانشجویان در این عرصه راه‌اندازی شده است.