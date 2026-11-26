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استودیوی دانشگاه مازندران با هدف روایت دستاوردهای علمی دانشگاهها و خانه فرهنگ و خانه ملل دانشگاه نوشیروانی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،استودیوی دانشگاه مازندران با هدف روایت دستاوردهای علمی دانشگاهها و تقویت امیدآفرینی در جامعه در دانشگاه مازندران و همچنین خانه فرهنگ و خانه ملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افتتاح شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاح این استودیو با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: راهاندازی استودیوهای رسانهای در مراکز دانشگاهی از همان مقطع کلید خورد تا دانشگاهها بتوانند دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را مستقیم و مؤثر برای جامعه روایت کنند.
سیمایی امیدآفرینی را از اهداف این طرح دانست و بر ضرورت پیوند ظرفیت علمی دانشگاهها با رسانه تاکید کرد.
وی گفت: استودیو بستری برای تولید محتوای علمی، معرفی دستاوردهای پژوهشی و انتقال ظرفیتهای دانشگاه به جامعه باشد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با افتتاح این مجموعه، دانشگاه مازندران به زیرساخت تازهای برای ارتباط مستقیمتر با جامعه از مسیر رسانه دست یافته است.