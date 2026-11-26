به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی استان کرمان در این باره گفت: ماموران انتظامی شهرستان کرمان در طرح اخیر ارتقاء امنیت اجتماعی با گروههای گشت انتظامی و یگان امداد به یکی از نقاط جاده قدیم ماهان اعزام شدند.

سردار جلیل موقوفه‌ئی افزود: در این عملیات ضربتی ۵۲ متهم و ۴۱ دستگاه انواع خودروی سواری حاوی مشک‌های گازوئیل و بنزین که به منظور رد و بدل محموله‌های سوخت و بارگیری نهایی به مقصد شرق کشور در این محل گرد هم آمده بودند، غافلگیر و در مجموع ۸۰۰۰ لیتر بنزین و ۱۲ هزار لیتر گازوئیل از خودرو‌های آماده حرکت آنان کشف شد.

بگفته وی ۴۱ خودروی سواری سوخت‌بر حامل مشک و جاساز‌های پلاستیکی توقیف و متهمان که برای انتقال این محموله‌های خطرساز سوخت، راهی جاده‌های حوزه خروجی شرق استان بودند، با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.