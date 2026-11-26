به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) امروز (پنجشنبه) گزارش داد، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از تاسیسات تولید مواد هسته‌ای و یک انستیتوی تحقیقاتی بازدید کرده و در اظهاراتی خواستار گسترش به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی از سوی ارتش کره شمالی شده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، بازدید کیم جونگ اون در روز چهارشنبه انجام شده، اما در این گزارش جزئیاتی درباره محل قرارگیری این تاسیسات ارائه نشده است. در تصاویر منتشر شده از این بازدید، کیم جونگ اون در حال عبور از بین چند ردیف از آنچه که سانتریفیوژ‌های غنی‌سازی اورانیوم به نظر می‌رسد است.

همچنین به نوشته وبگاه «دویچه وله»، تحلیلگران در این تصاویر کلاهک‌ های هسته‌ای تاکتیکی کوچک استاندارد شده نظیر Hwasan-۳۱ را تشخیص داده‌اند.

رهبر کره شمالی در اظهاراتی در جریان این بازدید تاکید کرد ظرفیت تولید مواد هسته‌ای کره شمالی به طور پیوسته در حال توسعه بوده است. او همچنین با اشاره به کره جنوبی اظهار کرد: «با توجه به واقعیت اجتناب‌ناپذیر هم‌مرز بودن با خطرناک‌ترین کشور متخاصم، باید تسلیحات تاکتیکی در برای ماموریت‌های مختلف در نواحی مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.»

رهبر کره شمالی همچنین واشنگتن را متهم به تشویق متحدان خود برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای و به اشتراک گذاری تسلیحات هسته‌ای کرده و گفت آمریکا با اشاعه تسلیحات هسته‌ای در چارچوب استفاده مشترک از تسلیحات اتمی برای ایجاد یک «سیستم اتحاد نظامی هسته‌ای جهانی»، باعث اشاعه سلاح‌های اتمی در میان متحدان آسیایی خود می‌شود.

کیم جونگ اون تاکید کرد: «تا زمانی که نیرو‌های خبیثی وجود دارند که از تسلیحات هسته‌ای به عنوان ابزار دستیابی به هژمونی استفاده می‌کنند مالکیت ما بر تسلیحات هسته‌ ای یک انتخاب مطلقا برگشت ناپذیر است. این وضعیت در سال ۲۰۲۳ در قانون اساسی ما گنجانده شده و صرف نظر از ادعا‌های خارجی، قابل تغییر نیست. هرگونه تلاش برای انکار یا تضعیف وضعیت قانون اساسی کره شمالی، نقض حاکمیت و دخالت در امور داخلی ما بوده و آن را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهیم کرد.»

رهبر کره شمالی همچنین تاکید کرد کشورش به دنبال تأیید یا به رسمیت شناخته‌شدن وضعیت اتمی خود از سوی هیچ کشور دیگری نیست، و مهم‌ترین مساله برای آن «بازدارندگی، کنترل و تلافی‌جویی در برابر تهدید‌های هسته‌ای در بدترین حالت» است.