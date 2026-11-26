به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه حکم پرونده کلاهبرداری خودرویی با نام شرکت «آرنس خودرو» پس از قطعیت در حال اجرا است افزود: پرونده «شرکت آینده روشن نهایت سود» معروف به «شرکت آرنس خودرو» یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی پیش فروش خودرو به ۴۳۳ مالباخته با ۴۰۰ میلیارد تومان اموال برده شده از شاکیان است که حسب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج و با رای صادره از شعبه ۱۰۷ کیفری ۲ شهرستان کرج، مدیران آن که زن و شوهر هستند به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به حبس و رد مال محکوم شدند و با قطعیت احکام در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، مجازات تعیین شده در شعبه پنجم اجرای احکام کیفری کرج در حال اجراست.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جزئیات کلاهبرداری متهمان گفت: هر دو متهم، شرکتی از نوع سهامی خاص با عنوان «آرنس خودرو» یا «آینده روشن نهایت سود» را در اداره ثبت شرکت‌های استان البرز به ثبت می‌رسانند؛ موضوع فعالیت شرکت، حسب مفاد اساسنامه، شامل خرید و فروش خودرو، ارائه خدمات پس از فروش، انجام امور تولیدی و صنعتی و سایر فعالیت‌های مرتبط بوده است؛ در شرکت مذکور، متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل و خانم وی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره بودند.

شروع اقدامات کلاهبردارانه

فاضلی هریکندی افزود: متهمان پس از ثبت شرکت، اقدام به فعالیت تبلیغاتی و ثبت‌نام متقاضیان خودرو در قالب قرارداد‌هایی با بازه زمانی ۷۰ یا ۱۰۰ روزه، با وعده تحویل به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد می‌کنند؛ در ابتدای فعالیت، شرکت مذکور به منظور ایجاد اعتماد و ترغیب مردم، خودرو‌های ثبت‌نامی متقاضیان را مطابق مفاد قرارداد تحویل می‌دهد، اما در ادامه، از تحویل خودرو‌ها به سایر متقاضیان امتناع می‌کند.

خرید خودرو از بازار آزاد و فروش با قیمت پایین‌تر به مردم!

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح شگرد کلاهبرداری محکومان گفت: نحوه عملکرد متهمان بدین صورت بوده است که تعداد اندکی خودرو‌های صفر کیلومتر را از بازار آزاد به قیمت بالاتر از مبلغ قرارداد و با استفاده از مبالغ دریافتی از آنها و شکات دیگر خریداری و سپس خودرو را به برخی از ثبت‌نام کنندگان اولیه واگذار می‌کردند.

فاضلی هریکندی افزود: در ادامه، با گسترش تبلیغات با روش‌های مختلف از جمله چهره به چهره، تبلیغات گسترده در فضای مجازی و محیط‌های عمومی و خیابانی، میزان ثبت‌نام‌ها افزایش یافته و مبالغ هنگفتی از سوی پیش خریداران خودرو، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به حساب متهمان یا حساب شرکت واریز می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: متهمان، وجوه حاصل از کلاهبرداری را با شگرد‌های خاص به املاک و ارز‌های دیجیتال تبدیل می‌کردند تا علاوه بر اصل اموال برده شده از ارزش افزوده ایجاد شده هم بهره‌مند شوند.

زندان و رد مال در حق ۴۳۳ شاکی

فاضلی هریکندی درباره محکومیت متهمان افزود: بر اساس رای صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج و تایید آن توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، رفتار ارتکابی متهمان مصداق «کلاهبرداری» تشخیص و با استناد به «قانون مجازات اسلامی» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری»؛ متهم ردیف اول به تحمل هفت سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به تحمل شش سال و سه ماه حبس محکوم شدند؛ همچنین، هر دو متهم با توجه به کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰میلیارد تومان؛ به رد مال در حق ۴۳۳ نفر از شکات به ارزش روز خودرو‌های مورد تعهد و نیز پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

لحاظ تورم و کاهش ارزش پول ملی

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از ابتکارات قابل توجه در این پرونده را لحاظ حقوق مالباختگان به جهت تورم و کاهش ارزش پول عنوان کرد و گفت: محکومیت رد مال به نحوی است که مالباختگان می‌توانند مبالغ پرداختی در زمان وقوع جرم را با توجه به قدرت خرید خودرو در زمان حاضر دریافت کنند؛ یعنی کسانی که در سال ۱۴۰۲ وجه یک دستگاه خودروی مشخص را پرداخت کرده بودند در زمان اجرای حکم، مبلغی معادل ارزش روز همان خودرو دریافت خواهند کرد.

نقش پیشگیرانه حکم صادره در وقوع جرایم مشابه

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه لحاظ ارزش روز خودرو در رد مال به عنوان یکی از ابتکارات دادگستری کل استان البرز، با توجه به آثار اجتماعی اقدامات متهمان در پرونده کثیرالشاکی و آثار پیشگیرانه آن در وقوع جرایم مشابه بوده است افزود: روند اجرای حکم در این پرونده و سایر احکام مشابه در «کارگروه اجرای احکام جرایم خاص دادگستری کل استان البرز» به ریاست رئیس کل دادگستری استان تحت نظارت قرار دارد.

شناسایی اموال و پرداخت وجوه پرداختی مالباختگان

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای احقاق حقوق مالباختگان و رد وجوه مورد کلاهبرداری تاکید کرد: پیش از این یک واحد تجاری، سه دستگاه آپارتمان و یک قطعه زمین متعلق به متهمان توقیف شده بود و اخیرا نیز یک قطعه زمین و مقادیر قابل توجهی ارز دیجیتال برای پرداخت به شاکیان معرفی کرده‌اند که مجموع اموال توقیفی و معرفی شده بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان است؛ با لحاظ اموال توقیف و معرفی شده که در حال حاضر در مرحله کارشناسی و مزایده قرار دارند کلیه حقوق همه مالباختگان با در نظر گرفتن تورم و ارزش روز خودرو‌های ثبت نامی پرداخت خواهد شد.