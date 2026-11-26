رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت آشنایی نودانشجویان با ظرفیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه، خواستار برگزاری بازدید دانشجویان جدید از مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فناوری این دانشگاه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس سروش در آیین استقبال از ۱۳۰۰ نودانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با خوشامدگویی به دانشجویان جدید گفت: از صمیم قلب خوشحالم که شما به این دانشگاه آمده‌اید و امیدوارم من و همکارانم بتوانیم حق مطلب را درباره شما ادا کنیم.

وی با اشاره به جایگاه علمی دانشجویان افزود: شما همگی شخصیت‌های ارزشمند و نخبگان آینده ایران هستید و از همه مهم‌تر، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شمار می‌روید.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی و فناوری این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه دارای ۱۸ مرکز تحقیقاتی و یک پارک علم و فناوری است.

سروش از مسئولان دانشگاه خواست با برگزاری تور‌های آشنایی برای نودانشجویان، زمینه بازدید آنان از مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فناوری را فراهم کنند تا دانشجویان با روند تبدیل فناوری به صنعت آشنا شوند.

وی همچنین با اشاره به حضور دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر اهمیت تعاملات علمی و بین‌المللی تأکید کردو گفت امسال ۸ درصد از جمعیت دانشگاه از کشور‌های همسایه هستند

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه، با توصیه به دانشجویان برای قدردانی از خانواده‌هایشان گفت: ثروتمند و موفق که شدید، فراموش نکنید از کجا به این جایگاه رسیده‌اید.

سروش با تأکید بر نقش والدین در موفقیت فرزندان افزود: قدر پدر و مادرهایتان را بدانید؛ آنها تمام زندگی خود را برای شما گذاشته‌اند.

وی با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها و اندیشه‌های دانشجویان گفت: در دانشگاه با ۱۳۰۰ تفکر متفاوت روبه‌رو هستیم و باید به دیدگاه‌های یکدیگر احترام بگذاریم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: اختلاف نظر نباید به بی‌احترامی منجر شود؛ هنر این است که دوستدار یکدیگر باشیم و به تفکر هم احترام بگذاریم.