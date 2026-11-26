سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی، بیش از ۵ هزار فلسطینی در کرانه باختری بر اثر خشونت شهرک‌ نشینان صهیونیست، محدودیت‌های تردد و عملیات تخریب و تخلیه آواره شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با انتشار گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی، بیش از ۵ هزار و ۱۵۰ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی به‌دلیل خشونت شهرک‌ نشینان صهیونیست، محدودیت‌ های تردد و تخریب منازل آواره شده‌اند.

بر اساس این گزارش، منطقه غور اردن به‌تنهایی ۴۴ درصد از کل موارد آوارگی ناشی از این اقدامات را به خود اختصاص داده است؛ روندی که در سایه تشدید حملات شهرک‌نشینان علیه جوامع محلی شدت گرفته است.

ساکنان فلسطینی این مناطق علاوه بر یورش به مناطق مسکونی، با محدودیت‌های شدیدی در دسترسی به اراضی کشاورزی و مراتع روبه‌رو هستند و خانه‌ها و تأسیسات‌شان به بهانه نداشتن مجوز ساخت از سوی رژیم صهیونیستی تخریب می‌شود.

در همین راستا، سازمان ملل ضمن تأکید بر لزوم حمایت از شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی بر اساس قوانین بین‌المللی، خواستار محاکمه عاملان این تجاوزات شد.

تداوم حملات شهرک‌نشینان به بخش‌های مختلف کرانه باختری و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره بر زندگی روزمره مردم، موجب شده است تا شمار بیشتری از خانواده‌های فلسطینی ناچار به ترک خانه‌وکاشانه شوند.