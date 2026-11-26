رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش باران در برخی محور‌های ۴ استان کشور و ترافیک نیمه‌سنگین در ۲ محور مواصلاتی منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور در صبح پنجشنبه ۵ آذر اظهار کرد: در برخی از محور‌های استان‌های گیلان، اردبیل، مازندران و گلستان بارش باران گزارش شده است.

قلی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌ها گفت: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار ـ تهران در محدوده رضی‌آباد نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و افزود: محور‌های هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک ـ بلده مسدود هستند.