از یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به پاس پیشگامی در تحقق سیاست‌های خانواده‌محور و جمعیت‌گرا و کسب عنوان برگزیده سوم بخش مدیران در چهارمین رویداد جایزه جوانی جمعیت تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، در جشنواره ملی جمعیت با اهدای لوح تقدیر از یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به پاس پیشگامی در تحقق سیاست‌های خانواده‌محور و جمعیت‌گرا و کسب عنوان برگزیده سوم بخش مدیران در چهارمین رویداد جایزه جوانی جمعیت تقدیر شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای جوانی جمعیت در استان از واگذاری یک‌هزار و ۵۶۰ قطعه زمین به خانواده‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: استان در پرداخت تسهیلات ازدواج نیز از رتبه بیست‌وهشتم به جایگاه ششم کشور ارتقا یافته است

رحمانی در تشریح اقدامات استان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به اهمیت راهبردی جمعیت در امنیت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور افرود: نیروی انسانی توانمند یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه است و سیاست‌های جمعیتی باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد

وی با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره ملی ستاد جوانی جمعیت افزود این جشنواره با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌ها، رسانه‌ها، مدیران، نخبگان و شرکت‌های دولتی و خصوصی برگزار شد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به دلیل اقدامات انجام‌شده در بخش مدیران تقدیر شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ تنها هشت قطعه زمین در استان به خانواده‌های مشمول واگذار شده بود گفت: با آغاز عملیات آماده‌سازی زمین در دولت چهاردهم تاکنون از مجموع دو هزار و ۶۰۰ قطعه زمین، یک‌هزار و ۵۶۰ قطعه واگذار شده و آماده‌سازی چند هزار قطعه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

رحمانی افزود: در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج نیز با پیگیری‌های انجام‌شده جایگاه استان از رتبه بیست‌وهشتم در سال ۱۴۰۳ به رتبه ششم کشور ارتقا یافته است

وی با اشاره به افزایش سه‌برابری جلسات بررسی و پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، ادامه داد: حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، تخفیف در هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض و انشعابات خدماتی، توسعه اتاق‌های مادر و کودک در دستگاه‌های اجرایی و افزایش حضور بانوان در جایگاه‌های مدیریتی از دیگر اقدامات انجام‌شده در استان است.