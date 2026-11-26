به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با اشاره به جان‌باختن ۶ نفر و بستری شدن ۹۰ نفر دیگر بر اثر مسمومیت‌های الکلی در این استان، اعلام کرد: در نخستین لحظات اعلام خبر توسط مسئولان رسمی، فوراً دستورات ویژه‌ای جهت کشف حقیقت و زوایای مختلف این اقدام مجرمانه از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد.

وی افزود: با آغاز روند قضایی رسیدگی به این پرونده و شروع تحقیقات، سرنخ‌هایی از عاملین این حادثه از سوی ضابطین کشف و به مقامات مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس اعلام شد.

اکبری تصریح کرد: بلافاصله با صدور دستورات مقتضی قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری مظنونین آغاز شد و ضمن شناسایی یک محل تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست ساز، دو نفر از متهمین و عوامل تولید مشروبات الکلی مسموم دستگیر شدند.

دادستان مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه متهمین هم اکنون با قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت به سر می‌برند، افزود: تحقیقات فنی و پلیسی از بازداشت‌شدگان بلافاصله از همان لحظه دستگیری آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمین در جریان اعترافات خود اعلام نموده‌اند که مواد مسموم را از طریق افراد دیگری تهیه نموده‌اند که بر این اساس دستورات لازم جهت شناسایی و دستگیری سایر عوامل و مرتبطین این اقدام مجرمانه نیز صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه تمام ابعاد این پرونده به صورت دقیق و ویژه از سوی مسئولین قضایی و ضابطین بررسی خواهد شد، تأکید کرد: با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری تمامی متهمین و اعضای شبکه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در دستور کار قرار گرفته است و نتایج اقدامات انجام شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شمار جان باختگان مسمومیت‌های الکلی در این استان تاکنون ۶ نفر و تعداد مسمومان نیز به ۹۰ نفر رسیده است.