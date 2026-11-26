وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تخصیص دستگاه‌های پیشرفته پزشکی، تخصیص آمبولانس و رفع کمبود فضای فیزیکی بیمارستان رحیمیان الوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر محمدرضا ظفرقندی در جریان سفر یک روزه خود به استان قزوین ضمن بازدید از بیمارستان رحیمیان الوند با اشاره به مطالبات و نیاز‌های درمانی این منطقه، اظهار کرد: برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان، یک دستگاه آمبولانس مجهز و جدید به همراه تجهیزات حیاتی به بیمارستان رحیمیان الوند اختصاص می‌یابد تا مشکلات حوزه جابجایی و اورژانس این مرکز برطرف شود.

وی با تاکید بر لزوم تجهیز بیمارستان‌های مناطق کم‌برخوردار کشور، افزود: در راستای توسعه امکانات تشخیصی و درمانی، دستگاه‌های پیشرفته‌ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن و همچنین تجهیزات ضروری از جمله مانیتورینگ علایم حیاتی و سونوگرافی مبله برای این بیمارستان تهیه و راه‌اندازی خواهد شد تا بیماران ناچار به مراجعه به مراکز درمانی دیگر نباشند.

دکتر ظفرقندی همچنین در خصوص حل چالش‌های زیرساختی این مرکز درمانی، بیان کرد: کمبود فضای فیزیکی درمانگاه و بخش اداری بیمارستان رحیمیان الوند از طریق برنامه‌ریزی‌های عمرانی و تامین اعتبارات لازم پیگیری و برطرف می‌شود تا کادر درمان و مراجعان در فضایی استاندارد فعالیت کنند.