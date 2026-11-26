به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در جریان سفر به شهرستان چالدران، طی نشست مشترک با فرماندار و اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی، بر ضرورت انسجام نهادی، شناسایی نظام‌مند جامعه هدف و بسیج ظرفیت‌های بین‌بخشی برای تحقق مأموریت‌های نهضت سوادآموزی تأکید کرد.



در چارچوب پیگیری راهبرد‌های توسعه عدالت آموزشی و تعمیق زیرساخت‌های دانایی‌محور در مناطق مختلف استان، محمدپور، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، به همراه خلفخانی، سرپرست اداره سوادآموزی، و حاجی‌زاده، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان چالدران، با اکبری، فرماندار این شهرستان، دیدار و درباره الزامات گسترش آموزش‌های سوادآموزی، اقتضائات منطقه‌ای و سازوکار‌های همکاری مشترک میان مجموعه آموزش‌وپرورش و فرمانداری تبادل نظر کردند.

در ادامه این برنامه، شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان چالدران به ریاست ابراهیم‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، با حضور محمدپور، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، خلفخانی، سرپرست اداره سوادآموزی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدزاده، امام جمعه شهرستان، مدیر آموزش‌وپرورش و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.

محور اصلی این گردهمایی، واکاوی عملکرد برنامه‌های سوادآموزی در سال ۱۴۰۴، ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته و ترسیم الزامات ارتقای سطح سواد در جامعه هدف بود. در همین چارچوب، ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های اجرایی، افق افزایش نرخ باسوادی شهرستان به ۹۱/۵ درصد در سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت استمرار اقدامات هدفمند برای دستیابی به این شاخص تأکید شد.

بهره‌گیری نظام‌مند از توانمندی نهاد‌های اجرایی و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و عمومی نیز از دیگر محور‌های محوری این نشست بود. بر این اساس، گسترش تعامل با مراکز مثبت زندگی بهزیستی، مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، خانه‌های محله‌ای شهرداری و سامانه سیب شبکه بهداشت و درمان، به‌عنوان سازوکاری مؤثر برای شناسایی، جذب و پوشش آموزشی افراد فاقد سواد و کم‌سواد در دستور توجه قرار گرفت.

همچنین، بر ضرورت برگزاری نشست‌های هماهنگی با دهیاران روستا‌های شهرستان و بهره‌گیری از ظرفیت میدانی آنان برای شناسایی، گردآوری و احصای دقیق جمعیت بی‌سواد و کم‌سواد تأکید شد؛ اقدامی زیربنایی که می‌تواند با فراهم آوردن داده‌های معتبر و شناخت واقع‌بینانه از گستره جامعه هدف، دقت برنامه‌ریزی‌ها و اثربخشی مداخلات آموزشی را ارتقا بخشد.

در جمع‌بندی مباحث نیز حاضران، هم‌افزایی سازمانی، همگرایی بین‌بخشی و فعال‌سازی حداکثری امکانات و قابلیت‌های شهرستان را از الزامات بنیادین ریشه‌کنی بی‌سوادی دانسته و بر هم‌راستاسازی توان دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد مأموریت‌های نهضت سوادآموزی تأکید کردند.