وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت اهتمام ویژه به فعالیت‌های فرهنگی، تقویت امید و افزایش حس تعلق دانشجویان به ایران و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و خواستار سرمایه گذاری, برنامه‌ریزی متنوع و هدفمند برای اوقات فراغت دانشجویان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان مازندران، در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بر ضرورت اهتمام ویژه به فعالیت‌های فرهنگی، تقویت امید و افزایش حس تعلق دانشجویان به ایران و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی متنوع و هدفمند برای اوقات فراغت دانشجویان شد.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشگاه باید وجه فرهنگی و تربیتی خود را در کنار مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی بیش از پیش نمایان سازد گفت: دستاورد‌های حاصل از توجه به ساحت فرهنگی دانشگاه، در قیاس با هزینه‌هایی که در این حوزه صرف می‌شود، خارق‌العاده است؛ از این رو، فعالیت‌های فرهنگی باید از جایگاهی ویژه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها برخوردار باشند.

دکتر حسین سیمایی در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان مازندران، خانه فرهنگ و خانه ملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را افتتاح کرد.

خانه فرهنگ با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، فراهم‌سازی فضایی مناسب برای فعالیت فعالان و کانون‌های فرهنگی و هنری و تقویت مشارکت دانشجویان در این عرصه راه‌اندازی شده است. خانه ملل نیز به‌عنوان محلی برای مراجعه دانشجویان بین‌المللی، پیگیری امور و ارائه خدمات به این دانشجویان، با هدف بهبود تجربه زیست دانشگاهی آنان افتتاح شد.

دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، صبح امروز (پنجشنبه ۵ آذرماه) در آغاز سفر خود به استان مازندران، با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

افتتاح خانه فرهنگ و سینمای دانشگاه مازندران با حضور وزیر علوم

دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان مازندران، خانه فرهنگ و سینمای دانشگاه مازندران را افتتاح کرد.



این مجموعه فرهنگی با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تقویت مشارکت دانشجویان و فراهم‌کردن بستری برای شکوفایی استعداد‌ها و خلاقیت‌های دانشجویی به بهره‌برداری رسید.

وزیر علوم در ادامه از بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی بازدید کرد و در فضایی صمیمانه با دانشجویان حاضر به گفت‌و‌گو پرداخت و در جریان دیدگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری آنان قرار گرفت.







