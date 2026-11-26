توقف قهرمان دوره قبل، شکست بایرن و برتری پرگل بارسلونا

توقف قهرمان دوره قبل، شکست بایرن و برتری پرگل بارسلونا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته پنجم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است:

صباح جمهوری آذربایجان یک - ۴ بارسلونا اسپانیا

اسلاویا پراگ چک صفر - یک ویارئال اسپانیا

آتلتیکومادرید اسپانیا ۲ - صفر وایکینگ نروژ

کلوب بروخه بلژیک صفر - ۳ لیورپول انگلیس

اینتر ایتالیا ۲ - صفر اشتوتگارت آلمان

شاختار دونیتسک اوکراین صفر - یک فنرباغچه ترکیه

لیل فرانسه ۲ - یک بایرن مونیخ آلمان

پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۲ - ۲ رم ایتالیا

اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۲ - ۲ منچستریونایتد انگلیس

در جدول تیم رئال مادرید با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و پاری سن ژرمن با ۱۳ دوم است و تیم‌های کومو، بارسلونا، لیورپول و رئال بتیس با ۱۲ امتیاز سوم تا ششم هستند و تیم آرسنال با ۱۱ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.