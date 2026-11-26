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هفته پنجم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با ۷ دیدار به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته پنجم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به این شرح است:
صباح جمهوری آذربایجان یک - ۴ بارسلونا اسپانیا
اسلاویا پراگ چک صفر - یک ویارئال اسپانیا
آتلتیکومادرید اسپانیا ۲ - صفر وایکینگ نروژ
کلوب بروخه بلژیک صفر - ۳ لیورپول انگلیس
اینتر ایتالیا ۲ - صفر اشتوتگارت آلمان
شاختار دونیتسک اوکراین صفر - یک فنرباغچه ترکیه
لیل فرانسه ۲ - یک بایرن مونیخ آلمان
پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) ۲ - ۲ رم ایتالیا
اسپورتینگ لیسبون پرتغال ۲ - ۲ منچستریونایتد انگلیس
در جدول تیم رئال مادرید با ۱۵ امتیاز صدرنشین شد و پاری سن ژرمن با ۱۳ دوم است و تیمهای کومو، بارسلونا، لیورپول و رئال بتیس با ۱۲ امتیاز سوم تا ششم هستند و تیم آرسنال با ۱۱ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.