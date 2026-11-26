معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از جریمه ۱۷۲ میلیارد تومانی متخلفان واحد‌های صنفی و غیرصنفی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای سال جاری تا روز گذشته ۱۳ هزار و ۹۹۰ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و غیر صنفی استان انجام شده است.

تهوری افزود: در این رابطه ۸۷۴ پرونده تخلف به ارزش ۱۷۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان تشکیل شد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: برای جلوگیری از احتکار و گران فروشی و سایر تخلفات در سال جاری بازرسی‌ها از خرده فروشی به سمت انبار‌ها و مراکز عمده فروشی سوق پیدا کرده است.

تهوری با بیان اینکه بیشترین تخلف پرونده‌ها مربوط به حوزه آرد و نان با سه هزار و ۶۲۲ مورد بازرسی از ابتدای سال جاری تاکنون اعلام کرد و افزود: در این رابطه ۱۷۹ پرونده تخلف برای متخلفان این حوزه تشکیل شده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ارزش پرونده‌های تخلف حوزه آرد و نان را سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.