استاندار خوزستان از پیگیری ثبت چهارم آذر به‌عنوان روز مقاومت و پایداری مردم اندیمشک در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: مسائل و مطالبات توسعه‌ای این شهرستان در شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان از پیگیری ثبت چهارم آذر به‌عنوان روز مقاومت و پایداری مردم اندیمشک در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: مسائل و مطالبات توسعه‌ای این شهرستان در شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه بررسی خواهد شد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز چهارشنبه چهارم آذر در مراسم بزرگداشت روز مقاومت و پایداری مردم اندیمشک با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: چهارم آذر سال ۱۳۶۵ یکی از روز‌های تاریخی ایران و نمادی از مقاومت ملت است. در این روز، مردم اندیمشک در برابر حمله سنگین دشمن ایستادگی کردند و جلوه‌ای ماندگار از مقاومت و پایداری را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: ایستادگی مردم اندیمشک نشان داد اراده و همبستگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهاجمات دشمنان پابرجاست و این واقعه باید به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی و هویت ملی کشور ثبت و حفظ شود.

استاندار خوزستان با اشاره به روند پیگیری ثبت این مناسبت در تقویم رسمی کشور گفت: در دوره‌ای که مسئولیت دبیری شورای فرهنگ عمومی کشور را برعهده داشتم، موضوع نام‌گذاری چهارم آذر به‌عنوان روز مقاومت و پایداری مردم اندیمشک در این شورا مطرح و تصویب شد و اکنون باید مراحل بعدی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی طی شود.

موالی‌زاده ادامه داد: این موضوع با همراهی مسئولان استان، قلاوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و حاجی‌بابایی دنبال شده است. در همین زمینه گفت‌و‌گو‌هایی نیز با حجت‌الاسلام خسروپناه انجام شده تا موضوع در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود. امیدواریم با طی مراحل قانونی، این مناسبت در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم اندیمشک تصریح کرد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده درباره این شهرستان قابل پیگیری است و در نخستین فرصت، شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه اندیمشک با هدف بررسی اولویت‌ها و تعیین راهکار‌های اجرایی تشکیل خواهد شد.

استاندار خوزستان با اشاره به شرایط خاص کشور بیان کرد: قرار گرفتن کشور در شرایط ویژه به معنای بی‌توجهی به مسائل و مشکلات مردم نیست. با وجود شرایط جنگی، خدمت‌رسانی همچنان ادامه دارد و مسئولان با جدیت پیگیر مسائل مردم هستند.

موالی‌زاده درباره مطالبات حوزه بهداشت و درمان گفت: موضوع بیمارستان اندیمشک که پیش‌تر نیز پیگیری شده است، همچنان در دستور کار قرار دارد و سایر مطالبات مطرح‌شده در حوزه‌های مختلف نیز بررسی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی اندیمشک اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های مهمی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه استفاده مؤثرتر از این ظرفیت‌ها و تقویت روند توسعه شهرستان فراهم شود.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ همبستگی ملی تأکید کرد و گفت: دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیرو‌های مسلح، ائمه جمعه و جماعات و مردم در کنار یکدیگر قرار دارند و این انسجام، پشتوانه کشور در مواجهه با تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان است.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در دفاع از کشور و آرمان‌های خود، ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت و همبستگی، دشمنان ایران در برابر اراده ملت با شکست مواجه شوند.

چهارم آذر ۱۳۶۵، اندیمشک هدف حمله گسترده هوایی عراق قرار گرفت. در این حمله که بنا بر آمار‌های اعلام‌شده، ۵۴ فروند جنگنده مشارکت داشتند و یک ساعت و ۴۰ دقیقه به طول انجامید، مناطق مسکونی و زیرساخت‌هایی از جمله ایستگاه راه‌آهن، بازار، سد و نیروگاه دز و پادگان دوکوهه هدف قرار گرفتند. این حمله بیش از ۳۰۰ شهید و حدود ۷۰۰ مجروح برجای گذاشت. ثبت چهارم آذر به‌عنوان روز مقاومت و پایداری مردم اندیمشک در تقویم رسمی کشور، از مطالبات مردم این شهرستان است.