جانشین رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در سازمان غذا و دارو، هر اقدامی برای رفع کمبود دارو، تسهیل دسترسی بیماران به درمان، صیانت از حقوق مردم و مقابله با فساد، جلوه‌ای از عمل به فرهنگ بسیجی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد حبیبی با اشاره به مفهوم و جایگاه فرهنگ بسیجی اظهار کرد: بسیجی بودن بیش از آنکه به یک عنوان یا عضویت تشکیلاتی محدود شود، یک نگرش و شیوه زندگی مبتنی بر اخلاص، مسئولیت‌پذیری، ایثار، تعهد و خدمت بی‌منت به مردم است.

وی با بیان اینکه عرصه‌های خدمت و مجاهدت متناسب با شرایط کشور تغییر می‌کند، افزود: اگر در دوران دفاع مقدس، میدان مجاهدت عمدتاً جبهه‌های جنگ بود، امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تلاش و مسئولیت، تأمین نیاز‌های اساسی مردم، به‌ویژه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی است. صیانت از سلامت مردم و حفظ امنیت دارویی و غذایی کشور، مسئولیتی مهم و از مصادیق روشن خدمت به جامعه به شمار می‌رود.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه جهادی در شرایط دشوار کشور تصریح کرد: در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، نمی‌توان صرفاً با روش‌های متعارف و روزمره اداری بر مشکلات غلبه کرد. ابتکار عمل، تلاش مضاعف، سرعت در تصمیم‌گیری و پیگیری امور تا حصول نتیجه، از ویژگی‌های مدیریت جهادی است؛ البته این رویکرد باید همواره در چارچوب قانون و ضوابط تخصصی دنبال شود.

حبیبی، مردم‌داری و گره‌گشایی از مشکلات مردم را از مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگ بسیجی دانست و گفت: میزان تلاش برای کاهش آلام مردم، یکی از معیار‌های مهم سنجش این فرهنگ است. در سازمان غذا و دارو، هر اقدامی که به کاهش کمبود دارو، تسهیل دسترسی بیماران به درمان و کاهش هزینه‌های سلامت مردم منجر شود، مصداق ارزشمندی از خدمت و مجاهدت است.

وی با اشاره به اهمیت سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همکاران بسیجی در رعایت عدالت، حفظ بیت‌المال، پاکدستی، مقابله با تعارض منافع، رانت و فساد و رعایت حقوق مردم پیشگام باشند و در این زمینه الگویی برای سایر کارکنان سازمان باشند.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت پیوند تعهد و تخصص در مجموعه‌های تخصصی اظهار کرد: در سازمانی مانند سازمان غذا و دارو، تعهد باید در کنار دانش، تخصص، شایستگی و کارآمدی قرار گیرد. روحیه بسیجی زمانی اثربخش خواهد بود که به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمان منجر شود.

حبیبی همچنین نقش بسیج را در تقویت همدلی و سرمایه اجتماعی سازمان مهم ارزیابی کرد و افزود: بسیج باید عامل وحدت، امیدآفرینی و تقویت همکاری میان همه کارکنان، فارغ از عضویت یا عدم عضویت آنان در این مجموعه باشد. بسیج زمانی می‌تواند نقش مؤثری در سازمان ایفا کند که با رفتار و عملکرد خود، اعتماد و احترام همکاران را جلب کند و به عاملی برای همگرایی تبدیل شود.

وی در جمع‌بندی این رویکرد تأکید کرد: امروز در سازمان غذا و دارو، میدان مجاهدت ما صیانت از سلامت مردم و تأمین امنیت غذایی و دارویی کشور است. هر کمبود دارویی که برطرف می‌شود، هر گرهی که از کار یک بیمار گشوده می‌شود، هر حقی که از مردم صیانت می‌شود و هر روزنه فسادی که بسته می‌شود، مصداقی از عمل به فرهنگ بسیجی است.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو گفت: انتظار می‌رود همکاران بسیجی سازمان، بیش از آنکه با عنوان بسیجی شناخته شوند، با اخلاق، پاکدستی، تخصص، تلاش، تواضع و گره‌گشایی از مشکلات مردم شناخته شوند؛ چراکه بهترین تبلیغ برای فرهنگ بسیجی، عملکرد شایسته یک بسیجی است و بهترین معیار موفقیت سازمان غذا و دارو نیز رضایت مردم و آرامش خاطر بیماران خواهد بود.

حبیبی افزود: فرهنگ بسیجی در مجموعه نظام سلامت، زمانی به بهترین شکل تجلی می‌یابد که تعهد و تخصص در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر، صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت جامعه به کار گرفته شود.