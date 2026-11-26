شهر جهانی میبد روز‌های ۹ و ۱۰ آذرماه میزبان ۵۰۰ گردشگر در قالب یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های گردشگری کمپر کشور خواهد بود؛ رویدادی که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان در سطح ملی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، شهر جهانی میبد روز‌های ۹ و ۱۰ آذرماه میزبان ۵۰۰ گردشگر در قالب یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های گردشگری کمپر کشور خواهد بود؛ رویدادی که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان در سطح ملی فراهم می‌کند.

در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی این رویداد، مسعود سعادت‌بخش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد، با اشاره به اهمیت حضور این گروه گردشگری، بر آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی برای میزبانی شایسته از گردشگران تأکید کرد.

وی گردشگران را سفیران فرهنگی و گردشگری میبد دانست و گفت: حضور این گروه بزرگ می‌تواند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان به گردشگران سراسر کشور داشته باشد.

سعادت‌بخش با اشاره به برخورداری میبد از بیش از ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی، آثار ارزشمند متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی و همچنین نشان جهانی زیلو و نشان ملی کاربافی و موتابی، این شهرستان را از مقاصد شاخص گردشگری استان یزد عنوان کرد.

شبروی، مدیر این رویداد گردشگری نیز هدف از اجرای این برنامه را معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری استان یزد و آشنایی گردشگران با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه عنوان کرد.

حضور ۵۰۰ گردشگر با ۲۵۰ دستگاه کمپر در میبد، علاوه بر رونق گردشگری، فرصتی برای معرفی هویت تاریخی، فرهنگ بومی و هنر‌های اصیل این شهر جهانی به مسافران از نقاط مختلف کشور خواهد بود.