حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری، امام جمعه تهران، گفت: کتاب بشارت فتح، به توصیه‌های رهبر شهید درباره انس با منابع دینی، از جمله خواندن سوره مبارکه «فتح»، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل، می پردازد.

حاج علی اکبری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این اثر تلاش دارد راهکار‌های تازه‌ای برای تدبر در معارف سوره فتح در اختیار ملت ایران، نسل جوان و جویندگان حقیقت قرار دهد. کتاب «بشارت فتح» پنج محور اصلی دارد.

وی افزود: نخستین محور، حضور آگاهانه و انجام وظیفه است. در این بخش بر ضرورت حضور مستمر مؤمنان در صحنه، پایبندی به وظایف دینی و انقلابی، توجه به هدایت الهی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید شده است.

امام جمعه تهران گفت:دومین محور به سنت‌های الهی و نصرت مؤمنان اختصاص دارد. در این بخش، موضوعاتی همچون نزول آرامش و سکینه بر دل‌های مؤمنان، همراهی ظرفیت‌ها و قوای عالم هستی با جریان حق و ضرورت شکل‌گیری ساختاری متحد و منسجم در برابر جبهه باطل مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری گفت: وعده پیروزی و فتح قریب سومین محور محتوایی کتاب است. در این نگاه، گشایش‌های نزدیک و پیروزی‌های بزرگ، نتیجه استقامت و پایداری امت اسلامی معرفی شده و این پیروزی‌ها به عنوان عاملی برای شادی و امید مؤمنان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی افزود:چهارمین محور، سرنوشت مخالفان، فرصت‌سوزان و بازماندگان از صحنه است. کتاب با بازخوانی این بخش از معارف سوره فتح، بر پیامد‌های کنار کشیدن از میدان مسئولیت و انجام ندادن وظیفه تأکید کرده و از سرنوشت این جریان به عنوان مایه عبرت یاد می‌کند.

حاج علی‌اکبری ادامه داد:پنجمین محور نیز به تصویرسازی از چهره امت اسلامی اختصاص دارد. در این بخش، آیه شریفه «محمد رسول‌الله…» مبنای تبیین ویژگی‌های امت اسلامی قرار گرفته است؛ امتی که در برابر دشمنان و جریان استکبار از عزت و اقتدار برخوردار است و در درون خود بر رحمت، رأفت و مهربانی میان مؤمنان تأکید دارد.

امام جمعه تهران گفت: «بشارت فتح» نگاه موضوعی به سوره مبارکه فتح است؛ به این معنا که مفاهیم و مضامین این سوره در قالب محور‌های مشخص گردآوری و در پیوند با بیانات و توصیه‌های رهبر شهید بازخوانی شده است. در این رویکرد، سوره فتح تنها به عنوان متنی برای تلاوت و قرائت مورد توجه قرار نگرفته، بلکه مفاهیم آن در ارتباط با مفاهیمی مانند حضور در میدان، صبر و استقامت، نصرت الهی، امید به آینده و پیروزی جریان حق بررسی شده است.

حاج علی اکبری در پایان گفت: قرآن کریم کتاب هدایت و راهنمای حرکت مؤمنان است و سوره مبارکه فتح نیز در این چارچوب، نویدبخش پیروزی و گشایش برای مجاهدان راه حق و جریان اسلام دانسته می‌شود.

آیین رونمایی از کتاب «بشارت فتح» در ادامه برنامه‌های نماز جمعه تهران و در میان دو نماز برگزار شد. این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، و مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید، برگزار شد.

در این مراسم ضمن معرفی کتاب و تشریح محور‌های آن، فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید درباره سوره مبارکه فتح و توصیه‌های ایشان پس از حماسه طوفان الاقصی بازخوانی شد.

چاپ نخست کتاب «بشارت فتح» به همت انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.