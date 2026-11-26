استاندار زنجان با اشاره به نقش‌آفرینی مردم و بسیجیان در دفاع ملی مقابل تهاجم خارجی گفت: همراهی، همدلی و همبستگی مردم در ۹ ماه گذشته، حماسه‌ای تحسین برانگیز، ماندگار و الهام‌بخش در تاریخ معاصر خلق کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان با اشاره به نقش‌آفرینی مردم و بسیجیان در دفاع ملی مقابل تهاجم خارجی گفت: همراهی، همدلی و همبستگی مردم در ۹ ماه گذشته، حماسه‌ای تحسین برانگیز، ماندگار و الهام‌بخش در تاریخ معاصر خلق کرد.

سید محسن صادقی در همایش بزرگ اقتدار بسیجیان استان زنجان با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تبریک هفته بسیج، ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر اظهار داشت: خیابان در تمام مدت دفاع ملی در برابر تهاجم خارجی، یکی از ارکان مهم ایستادگی و مقاومت ملی بود.

وی اظهار داشت: این همراهی، همدلی و همبستگی در طول ۹ ماه گذشته، نه‌تنها شایسته قدردانی است، بلکه از نگاه جهانیان، حماسه‌ای تحسین‌برانگیز، ماندگار و الهام‌بخش در تاریخ معاصر جهان به شمار می‌رود.

استاندار زنجان با اشاره به سه جنگ ترکیبی اخیر و درگیری ۶ شهرستان از هشت شهرستان استان در ابعاد مختلف تهاجم خارجی، گفت: در این شرایط، در کنار مدافعان، سرداران، نیرو‌های هوافضا، برادران فراجا و ده‌ها سرباز گمنام امام زمان (عج)، خیل عظیمی از مردم عزیز با همدلی، تاب‌آوری، یاری رسانی به آسیب‌دیدگان و حضور داوطلبانه و فراتر از انتظار به کمک یکدیگر آمدند.

صادقی ادامه داد: مردم از دوگانه‌سازی‌های کاذب میان دولت و نیرو‌های مدافع ملی پرهیز کردند و این روحیه همبستگی، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر تهاجم و تجاوز رژیم وحشی، اقتدار و قدرت ملی ایرانیان را جاودانه ساخت.

وی با بیان اینکه بسیجیان و مردم در حفظ استقلال، تمامیت ارضی، کرامت و همبستگی ملی حماسه‌ها آفریدند، گفت: امروز ملت‌های جهان با خشوع و احترام از ایران و ایرانی نام می‌برند.

استاندار زنجان با تأکید بر ظرفیت مردمی بسیج گفت: بسیج ظرفیتی برخاسته از متن مردم و متکی بر ایمان، همدلی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری است و آنچه به این ظرفیت معنا و پایداری می‌بخشد، روحیه خدمت بی‌منت و بدون چشم‌داشت و حضور داوطلبانه در عرصه‌هایی است که مردم و کشور به آن نیاز دارند.

صادقی افزود: این جلوه خدمت را در بسیج سازندگی، برنامه مدیریت محله‌محور و ده‌ها برنامه خدمات‌رسانی مردم شاهد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در این عرصه، رشادت‌ها، حماسه‌ها و افتخاراتی رقم زده شد که فراتر از انتظار بود و به اسناد ماندگاری از مقاومت خستگی‌ناپذیر و تاب‌آوری ملی برای همه عصر‌ها و نسل‌های آینده تبدیل شد.