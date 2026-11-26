معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری و تربیت نیرو‌های متخصص در این حوزه گفت: حداقل یک‌پنجم اشتغال کشور باید از محل گردشگری تأمین شود و تحقق این هدف نیازمند تربیت نیرو‌ها و راهنمایان متخصص است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا عارف در دیدار با رئیس و هیئت‌رئیسه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، با اشاره به اهمیت رشته‌های هتلداری و گردشگری برای کشور، اظهار کرد: حداقل یک‌پنجم اشتغال کشور باید از محل گردشگری تأمین شود و برای تحقق این هدف، به تربیت نیرو‌ها و راهنمایان متخصص در حوزه گردشگری نیازمندیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر نگرش نسبت به رشته‌های مرتبط با گردشگری در دهه‌های گذشته، افزود: این رشته‌ها در ابتدای انقلاب اسلامی مورد اقبال نبودند، اما اکنون جایگاه واقعی خود را پیدا کرده‌اند و باید همچنان با جدیت مورد توجه قرار گیرند.

توسعه رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوظهور در اولویت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی قرار گیرد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به راهبرد کشور برای پیشرفت در فناوری‌های نوظهور بر اساس رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت بازنگری در جهت‌گیری رشته‌های تحصیلی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی متناسب با اولویت‌های امروز و نیاز‌های آینده کشور تأکید کرد.

عارف از مدیران این دانشگاه خواست ضمن تقویت تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، به سمت توسعه رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوظهور و پیشرفته حرکت کنند.

بازار کشور‌های منطقه، فرصتی برای توسعه آموزش‌های علمی‌کاربردی ایران

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه توسعه روابط با کشور‌های منطقه از اولویت‌های دولت چهاردهم است، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای توسعه آموزش‌های علمی‌کاربردی و انتقال تجربیات فنی و مهندسی کشور تأکید کرد.

عارف اظهار کرد: بازار منطقه و کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکو علاقه‌مند به استفاده از تجربیات فنی و مهندسی کشورمان هستند و این بازار فرصت مناسبی برای ما فراهم کرده است.

وی از مدیران دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خواست با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمینه توسعه رشته‌ها و آموزش‌های علمی‌کاربردی در این کشور‌ها را فراهم کنند.

ضرورت تربیت نیروی متخصص برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های دوران سالمندی جمعیت

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، خواستار توجه ویژه به رشته‌های خدماتی متناسب با تحولات جمعیتی و نیاز‌های آینده کشور شد.

عارف با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور گفت: جمعیت کشور در حال پیر شدن است و در آینده به خدمات درمانی ویژه سالمندان نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین دانشگاه جامع علمی‌کاربردی باید در برنامه‌ریزی‌های خود به این نیاز‌ها توجه کند.

با وجود درآمد بالای رشته‌های فنی، هنوز در هدایت دانش‌آموزان به این رشته‌ها به موفقیت مورد انتظار نرسیده‌ایم

دکتر عارف با مرور روند شکل‌گیری و توسعه نظام آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی انقلاب، مؤسساتی که از حداقل شاخص‌ها و صلاحیت‌های علمی برخوردار نبودند، در پنج نهاد علمی ادغام شدند و دانشگاه‌های بزرگی همچون شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی شکل گرفتند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به روند شکل‌گیری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، خاطرنشان کرد: در دوران انقلاب فرهنگی، خلأ وجود دانشگاه‌های علمی‌کاربردی احساس شد. در آن مقطع، ترجیح خانواده‌ها این بود که فرزندانشان در رشته‌های پزشکی و مهندسی تحصیل کنند و تلاش زیادی برای اصلاح این نگرش صورت گرفت.

عارف با اشاره به تأسیس دفتر آموزش‌های علمی‌کاربردی در وزارت علوم برای رفع خلأ رشته‌های کاربردی، افزود: هرچند در سال‌های نخست نتوانستیم متناسب با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده، دانشجویان را به سمت این رشته‌ها هدایت کنیم، اما با توجه به نیاز‌های صنعتی کشور و راهبرد خودکفایی، توسعه این رشته‌ها را در بخش صنعت متمرکز کردیم.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به آموزش‌های مهارتی و کاربردی گفت: با وجود درآمد بالای رشته‌های فنی و کاربردی، هنوز در حد انتظار در زمینه فرهنگ‌سازی برای هدایت دانش‌آموزان به سمت این رشته‌ها موفق نبوده‌ایم و باید با بهره‌گیری از سازوکار‌های مختلف، خانواده‌ها را نسبت به اهمیت و ظرفیت‌های این رشته‌ها آگاه کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از عملکرد دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در سال‌های اخیر، رعایت صلاحیت‌های علمی در مراکز مختلف این دانشگاه را از نقاط مثبت عملکرد آن برشمرد.

تقویت پیوند آموزش و اشتغال با ایجاد مراکز تخصصی در جوار صنایع

محمدعلی‌اکبری، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، نیز در این دیدار گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های این دانشگاه در دو سال گذشته ارائه کرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه هدفمندسازی پذیرش دانشجو و تقویت پیوند آموزش و اشتغال گفت: بنای ما این بوده است که تحصیل دانشجویان به کلاس درس محدود نشود و بر همین اساس، مراکز تخصصی متعددی در جوار صنایع ایجاد کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با تأکید بر ضرورت حضور دانشجویان در محیط‌های واقعی کار و تولید، افزود: قرار نیست فعالیت‌های آموزشی خود را در ساختمان‌های شکیل محصور کنیم.

بازنگری در ۳۱ برنامه درسی و ایجاد رشته‌های جدید از جمله هوش مصنوعی

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای به‌روزرسانی محتوای آموزشی متناسب با نیاز‌های کشور، از بازنگری در ۳۱ برنامه درسی و ایجاد رشته‌های جدید از جمله هوش مصنوعی در این دانشگاه خبر داد.

علی‌اکبری همچنین با اشاره به افزایش استقبال از آموزش‌های علمی‌کاربردی اعلام کرد: شمار پذیرش دانشجویان این دانشگاه در سال‌های اخیر از حدود ۹۰ هزار نفر به بیش از ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

اشتغال بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با اشاره به اجرای طرح بررسی صلاحیت حرفه‌ای در این دانشگاه، از اشتغال بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خبر داد و این دستاورد را بیانگر برقراری پیوند میان تحصیل و اشتغال در این دانشگاه دانست.