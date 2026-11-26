به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین با اشاره به ظرفیت‌های تولید گیاهان دارویی و معطر در این شهرستان، گفت: برداشت نعنا در این شهرستان تا اواخر بهمن‌ماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

وی افزود: با توجه به فعالیت کارگاه‌های عرق‌گیری در شهرستان، بخش عمده‌ای از نعناع برداشت‌شده به این واحد‌ها منتقل می‌شود.

حیدری ادامه داد: براساس پیش بینی‌ها از هر هکتار حدود ۳۰ هزار لیتر عرق نعنا استحصال می‌شود و در مجموع ظرفیت تولید این محصول به حدود ۶۰۰ هزار لیتر می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین با بیان اینکه برداشت نعنا در سال در سه مرحله و عمدتاً به‌صورت دستی انجام می‌شود، تأکید کرد: این فرآیند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و قابلیت عرضه در بازار‌های داخلی و خارجی، فرصت‌های شغلی فصلی مناسبی را برای نیروی کار محلی ایجاد کرده است.