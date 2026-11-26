رئیس پلیس آگاهی استان قم از انهدام باند ۳ نفره سرقت از منازل با شگرد «آپارتمان رویی» خبر داد و گفت: متهمان که با خودروی کوئیک و پلاک جعلی اقدام به سرقت می‌کردند، در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از شهر‌های شمال شرق کشور دستگیر و به ۱۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در سطح استان که با شگرد «آپارتمان رویی» و تخریب درب واحد‌ها انجام می‌شد، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ جعفر عباسعلی پور افزود: پس از بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته در مسیر حرکت سارقان، مشخص شد آنان با استفاده از یک دستگاه خودروی کوئیک و با پلاک جعلی در محل حاضر و اقدام به سرقت می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: با گسترش اقدامات فنی و اطلاعاتی، پلاک اصلی خودرو استخراج شد که متعلق به خانمی بود که فرزندش دارای سوابق متعدد سرقت منزل بود. با بررسی‌های اطلاعاتی، حضور وی در یکی از شهر‌های شمال شرق کشور با انگیزه سرقت محرز شد و بلافاصله تیمی از مأموران زبده به شهر مذکور اعزام شدند.

وی تصریح کرد: تمامی سارقان در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و کلیه ابزار سرقت و خودروی مورد استفاده در سرقت‌ها نیز کشف شد. در این رابطه ۳ نفر دستگیر و به ۱۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.