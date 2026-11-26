به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، آیت الله وافی نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری ، در پیامی درگذشت امام جمعه خضرآباد را تسلیت گفت.

در پیام آیت الله وافی آمده :

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت روحانی وارسته و خدمتگزار حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین غالبی امام جمعه بخش خضرآباد موجب تاثر آشنایان و دوستان گردید آن عزیز سفر کرده سالیان متمادی با زهد و شکیبایی در راه خدمت به مردم و هدایت آنان به معارف اهل بیت (ع) توفیقات زیادی داشت و آثار معنوی فراوانی از خود به یادگار گذاشت.

مرحوم آقای غالبی به خاطر اخلاق کریمه و تواضع خاص از محبوبیت مردمی برخوردار بود و از روحانیون نمونه آن منطقه به شمار می‌رفت اینجانب وظیفه خود می‌دانم ضمن تجلیل از خدمات ایشان این ضایعه را به بستگان ، خویشاوندان و عموم اهالی تسلیت عرض نموده، علو درجات و رضوان الهی را برایشان مسئلت نمایم.

حشره الله مع اولیاءه فی دار السلام

نماینده مردم شریف استان یزد در مجلس خبرگان رهبری ابوالقاسم وافی

۱۴۰۵/۹/۵

حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین غالبی، امام جمعه بخش خضرآباد و از روحانیون باسابقه استان یزد، پس از سال‌ها خدمت دینی و فرهنگی و ۴۴ سال اقامه نماز جمعه در این بخش، امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ به دیار باقی شتافت. وی در روز‌های اخیر به علت عارضه گوارشی و کهولت سن در بیمارستان مرتاض یزد بستری بود که سرانجام امروز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵ دعوت حق را لبیک گفت.