دبیر علمی رویداد ملی بازآفرینی ایران با تشریح اهداف و محور‌های این رویداد گفت: این برنامه با شناسایی شش مسئله کلان کشور در دو حوزه حکمرانی و توسعه فناوری، به دنبال ایجاد پیوند میان ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نیاز‌های واقعی کشور و تبدیل دستاورد‌های پژوهشی به راه‌حل‌های عملیاتی، کسب‌وکار و اشتغال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نوروزیان، دبیر علمی رویداد ملی بازآفرینی ایران با اشاره به اینکه رویداد ملی بازآفرینی ایران در پاسخ عملی به مطالبه مقام معظم رهبری درباره پیوند زدن نیاز‌های کشور به دانش دانشمندان طراحی شده است، اظهار کرد: هدف ما این است که ظرفیت علمی اساتید، دانشجویان و متخصصان کشور را برای حل مسائل اساسی به میدان بیاوریم و از تبدیل پژوهش‌های ارزشمند دانشگاهی به اسناد و مقالات بلااستفاده جلوگیری کنیم.

وی افزود: این رویداد در واقع لبیکی به پیام چهارم آبان‌ماه مقام معظم رهبری خطاب به نخبگان است؛ پیامی که می‌توان آن را نقشه راهی کلان برای حرکت کشور به سمت حکمرانی فناورانه دانست. در بسیج اساتید نیز تلاش کردیم نشان دهیم که در کنار سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها که البته جایگاه خود را دارند، باید وارد عرصه اقدام و عملیات شویم. بر همین اساس، رویداد ملی بازآفرینی ایران در دوازدهم آبان‌ماه برنامه‌ریزی و طی یک هفته رونمایی شد.

شناسایی شش مسئله کلان کشور در دو محور حکمرانی و توسعه فناوری

دبیر علمی رویداد ملی بازآفرینی ایران با تشریح محور‌های اصلی این برنامه بیان کرد: با برگزاری جلسات متعدد با متخصصان حوزه‌های حکمرانی و توسعه فناوری، شش مسئله کلان و اولویت‌دار کشور شناسایی شد که هم مسائل ناشی از شرایط جنگی و کوتاه‌مدت و هم چالش‌های بلندمدت کشور را در بر می‌گیرد.

نوروزیان ادامه داد: این مسائل در دو محور اصلی حکمرانی و توسعه فناوری دسته‌بندی شده‌اند و برای هر محور سه مسئله در نظر گرفته شده است تا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان و متخصصان بتوانند طرح‌ها و راهکار‌های پیشنهادی خود را برای حل آنها ارائه کنند.

وی درباره مسائل تعریف‌شده در محور حکمرانی گفت: انسداد لجستیکی، ناترازی ارزی و تأمین مالی سه مسئله اصلی این محور هستند که برای هر یک به دنبال دریافت راهکار‌های علمی و عملیاتی از سوی جامعه نخبگانی کشور هستیم.

وی همچنین درباره محور توسعه فناوری اظهار کرد: در این بخش نیز سه مسئله کلان شامل ناترازی انرژی و تأمین و ذخیره‌سازی پایدار انرژی، تصفیه و بازچرخانی آب و امنیت غذایی با تأکید بر تولید نهاده‌های دامی و پروتئین مورد توجه قرار گرفته‌اند.

هدف رویداد؛ عبور از پژوهش‌های دانشگاهی و رسیدن به حل مسئله

نوروزیان با تأکید بر ضرورت استفاده عملی از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها تصریح کرد: در کشور تحقیقات و پژوهش‌های ارزشمند فراوانی از سوی اساتید، دانشجویان و متخصصان انجام شده است، اما در بسیاری از موارد این دستاورد‌ها در قالب اسناد و مقالات علمی باقی می‌مانند و به مرحله استفاده عملی و حل مسائل کشور نمی‌رسند.

وی افزود: از یک سو با مسائل جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فناورانه و زیرساختی مواجه هستیم و از سوی دیگر، ظرفیت علمی و تخصصی قابل توجهی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد. هدف ما این است که به نقطه اتصال میان این دو ظرفیت تبدیل شویم و دانش عمیق دانشگاهی را به مسائل واقعی کشور پیوند بزنیم.

ظرفیت نخبگانی کشور می‌تواند راهکار‌های تازه‌ای برای چالش ارزی ارائه کند

دبیر علمی رویداد ملی بازآفرینی ایران در پاسخ به پرسشی درباره امکان حل مشکلات مزمن کشور، از جمله ناترازی ارزی، با استفاده از طرح‌های نخبگانی گفت: یکی از مسائل اساسی کشور، محدود بودن مبادی ورود ارز و وابستگی اقتصاد جهانی به ارزی مانند دلار است. در این زمینه نخبگان کشور می‌توانند راهکار‌هایی ارائه دهند که وابستگی ارزی و محدودیت مبادی ورود ارز را کاهش دهد.

نوروزیان خاطرنشان کرد: اینکه برخی مسائل سال‌هاست حل‌نشده باقی مانده‌اند، به معنای غیرقابل‌حل بودن آنها نیست. ظرفیت علمی و تخصصی کشور می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای برای مواجهه با این چالش‌ها ارائه کند. رویداد بازآفرینی ایران نیز بستری برای شناسایی، ارزیابی و به‌کارگیری همین راهکار‌ها فراهم می‌کند.

تبدیل ایده‌های نخبگانی به کسب‌وکار و اشتغال؛ هدف نهایی بازآفرینی ایران

وی در پایان با اشاره به اینکه حل مسائل کشور صرفاً با شناسایی راهکار‌های علمی محقق نمی‌شود، گفت: رسیدن از یک ایده و راهکار علمی به مرحله حل مسئله، ایجاد کسب‌وکار، اشتغال و کاهش آسیب‌پذیری جامعه، نیازمند طی کردن یک مسیر مشخص است.

نوروزیان تأکید کرد: تلاش ما در رویداد ملی بازآفرینی ایران این است که این مسیر را هموار کنیم و میان دانش دانشگاهی، نیاز‌های واقعی کشور و ظرفیت‌های اجرایی ارتباط برقرار کنیم. امیدواریم با مشارکت اساتید، دانشجویان و متخصصان، راهکار‌های مؤثری برای مسائل کشور در حوزه‌هایی مانند ناترازی انرژی، انسداد لجستیکی، بازچرخانی آب و سایر اولویت‌های شناسایی‌شده به دست آید.

وی در ابتدای سخنان خود نیز ضمن تبریک هفته بسیج و روز بسیج به اقشار مختلف بسیجی کشور، به‌ویژه دانشگاهیان، متخصصان، دانشجویان و استادان، بر نقش جامعه علمی در پیشبرد اهداف این رویداد تأکید کرد.