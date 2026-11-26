با رفع موانع ارزی، تسهیل حمل‌ونقل صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار کشور‌های هدف، می‌توان سهم قزوین در تجارت خارجی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، استاندار در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به عملکرد صادراتی با تأکید بر ضرورت حفظ جریان تولید و توسعه بازار‌های صادراتی، از افزایش صادرات غیرنفتی استان با وجود شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی خبر داد.

محمد نوذری گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی و شرایط دشوار ناشی از جنگ، صادرات غیرنفتی قزوین روند افزایشی داشته و این موضوع نشان‌دهنده تداوم فعالیت و پویایی بخش تولید و صنعت استان است.

وی با تأکید بر حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی افزود: صنعت قزوین زنده و فعال است و اولویت مدیریت استان، پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و فراهم کردن شرایط لازم برای استمرار تولید، حفظ اشتغال و توسعه فعالیت‌های صنعتی است.

استاندار با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها تصریح کرد: در شرایطی که کشور با فشار‌های کم‌سابقه اقتصادی مواجه است، همدلی و همراهی همه بخش‌ها برای عبور از مشکلات و تقویت اقتصاد کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

نوذری، رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و گفت: این موضوع را با جدیت از مراجع ملی پیگیری کرده‌ایم و در همین راستا از آقای عارف نیز درخواست شده است برای رفع موانع و مشکلات ارزی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مساعدت لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت بازار روسیه برای توسعه تجارت خارجی استان خاطرنشان کرد: صادرات ۹ میلیون دلاری قزوین به روسیه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی استان نیست و امکان افزایش این میزان تا سه برابر وجود دارد؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه حضور مؤثرتر محصولات استان در این بازار فراهم شود.

استاندار قزوین همچنین بر ضرورت تسهیل تردد کامیون‌های صادراتی و ساماندهی فرآیند نوبت‌دهی ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد و خواستار رفع موانعی شد که موجب تأخیر در ارسال کالا و اختلال در روند صادرات می‌شود.

نوذری با تأکید بر لزوم تقویت صادرات محصولات کشاورزی نیز گفت: ظرفیت‌های استان در تولید روغن، زیتون و کشمش باید بیش از گذشته در بازار‌های هدف معرفی و فعال شود و سازمان جهاد کشاورزی با پیگیری جدی‌تر، زمینه توسعه صادرات این محصولات را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را عاملی مؤثر در تداوم فعالیت صنایع دانست و افزود: پایداری تولید و حفظ اشتغال به همراهی مردم نیاز دارد و حتی کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی در هر خانواده می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار گاز واحد‌های صنعتی کمک کند.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به چین اظهار کرد: در این سفر، علاوه بر موضوع گردشگری شهرک قائم، پیگیری بسته خودرویی نیز در دستور کار قرار گرفت و با توجه به محدودیت مسیر‌های دریایی، امکان تأمین قطعات خودرو از طریق مسیر ریلی در حال پیگیری است تا نیاز‌های تولیدکنندگان تأمین و روند فعالیت این بخش حفظ شود.

نوذری در پایان بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مردم برای رفع موانع صادرات، تقویت تولید و حفظ جایگاه اقتصادی استان تأکید کرد.