به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا قربانی که درحال برگزاری تور کنسرت‌های «ایرانم» در شهر‌های مختلف کشور است، قرار بود در مهرماه امسال در دو شهر استان خراسان رضوی از جمله طرقبه و شاندیز روی صحنه برود، اما در نهایت اداره کل ارشاد این استان اعلام کرد که برگزاری این کنسرت، لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

اکنون روابط عمومی طرح هنری «ایرانم» اطلاع داده است که علیرضا قربانی از ۸ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵ در شاندیز اجرا خواهد داشت.

ورزشگاه سرپوشیده المپیک شاندیز با ظرفیت ۶هزار نفر در این چند شب میزبان علیرضا قربانی و گروه او خواهد بود. این گروه با همان ترکیب همیشگی، علیرضا قربانی را همراهی می‌کنند.