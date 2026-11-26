پخش زنده
امروز: -
علیرضا قربانی که قرار بود مهرماه در استان خراسان رضوی روی صحنه برود، اکنون پس از گذر تقریبا دوماه با طرح هنری «ایرانم» به شاندیز مشهد میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا قربانی که درحال برگزاری تور کنسرتهای «ایرانم» در شهرهای مختلف کشور است، قرار بود در مهرماه امسال در دو شهر استان خراسان رضوی از جمله طرقبه و شاندیز روی صحنه برود، اما در نهایت اداره کل ارشاد این استان اعلام کرد که برگزاری این کنسرت، لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
اکنون روابط عمومی طرح هنری «ایرانم» اطلاع داده است که علیرضا قربانی از ۸ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵ در شاندیز اجرا خواهد داشت.
ورزشگاه سرپوشیده المپیک شاندیز با ظرفیت ۶هزار نفر در این چند شب میزبان علیرضا قربانی و گروه او خواهد بود. این گروه با همان ترکیب همیشگی، علیرضا قربانی را همراهی میکنند.