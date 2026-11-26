زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در شوسف نهبندان خراسان جنوبی به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۰۹:۱۸:۱۷ در عمق ۱۴ کیلومتری شوسف نهبندان به وقوع پیوست.

نزدیک‌ترین شهر‌ها به این زمین لرزه ۱۸ کیلومتری شوسف، ۳۸ کیلومتری نهبندان و ۵۵ کیلومتری درح ثبت شده است.

آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است، گفت: تیم‌های ارزیاب و گروه‌های امدادی برای بررسی خسارات احتمالی به محل زمین لرزه اعزام شدند.