استاندار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران، گفت: مسابقه سرمایه‌گذاری در استان‌ها آغاز شده و نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دست بدهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست ستاد سرمایه‌گذاری استان، با تاکید بر ضرورت تسهیل امور سرمایه‌گذاران، خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: سرمایه‌گذار را در استان معطل نکنید، چرا که مسابقه سرمایه‌گذاری در استان‌ها آغاز شده و این‌گونه نیست که سرمایه‌گذار منتظر بماند تا ما درباره حضور او تصمیم بگیریم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما باید بر آبادانی استان متمرکز باشد، افزود: اگر سرمایه‌گذار از روند کار ما ناراضی باشد، کرمانشاه را ترک می‌کند. کار سرمایه‌گذاران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا سرمایه‌گذاری در استان شکل بگیرد و شاهد توسعه استان باشیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه با انتقاد از سخت‌گیری‌های صورت‌گرفته در مسیر سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری قرار بود زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و تحول اقتصادی در استان باشد، نه اینکه با ایجاد موانع، سرمایه‌گذاران را از حضور در آنجا منصرف کنیم.

حبیبی با اشاره به اینکه طرح جامع منطقه آزاد تجاری قصرشیرین در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: نباید موضوعات سرمایه‌گذاری در این منطقه را به تصویب طرح جامع گره بزنیم. در شرایط فعلی نیز اگر سرمایه‌گذاری متقاضی فعالیت در منطقه آزاد قصرشیرین است، می‌توان با او تفاهم‌نامه منعقد کرد و در یکی از بندهای آن تصریح کرد تا زمان تصویب طرح جامع، مسئولیتی در قبال زمین و جابه‌جایی آن متوجه طرفین نخواهد بود. به این ترتیب می‌توان از بلاتکلیفی سرمایه‌گذار و از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری قصرشیرین باید به محلی برای جذب سرمایه‌گذاران تبدیل شود، خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که هر سرمایه‌گذار، چند سرمایه‌گذار دیگر را نیز به استان جذب کند، نه اینکه برخوردهای ما باعث منصرف شدن دیگران از سرمایه‌گذاری در کرمانشاه شود.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه نباید زمان را از دست داد، گفت: سرمایه‌گذار را نباید به‌راحتی از دست بدهیم. از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران را با جدیت پیگیری و برای رفع آنها اقدام کنند.

حبیبی با تاکید بر ضرورت تکریم سرمایه‌گذاران، افزود: باید به سرمایه‌گذاران احترام بگذاریم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت درخواست‌های آنها را تعیین تکلیف کنیم، نه اینکه برای ارائه یک مدرک ساده، هر روز آنها را به دستگاه‌های مختلف ارجاع دهیم.

وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی استان، گفت: سرمایه‌گذار با خود منابع مالی می‌آورد، اشتغال ایجاد می‌کند و زمینه ساخت‌وساز و رونق اقتصادی را فراهم می‌سازد. با توجه به محدود بودن منابع بخش دولتی، باید از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استقبال کنیم.