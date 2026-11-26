از ساعت ۱۲ تا پایان مسابقه در ۶ آذر، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌ها و معابر منتهی به ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ عیسی آبادی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی از آمادگی کامل پلیس برای تأمین نظم و امنیت دیدار آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران در ورزشگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت:

بر اساس مقررات اعلام‌شده، ورود اقلامی از قبیل لیزر، مواد محترقه و دودزا، اشیای پرتابی و بطری، چاقو و هر نوع وسیله بُرنده، عطر و اسپری، لپ‌تاپ و دوربین عکاسی، انواع میوه با قابلیت پرتاب، لیوان و وسایل شیشه‌ای، سیگار و فندک، طبل و سنج، حیوان و پرنده، نماد‌های قوم‌گرایی، پارچه نوشته و بنر، پرچم سایر کشور‌ها و کوله‌پشتی و سایر کیف‌ها به ورزشگاه ممنوع است.

هواداران دو تیم، در ساعت اعلامی و با رعایت قوانین و خودداری از همراه داشتن اقلام ممنوعه، در برگزاری دیداری امن و آرام با پلیس همکاری کنند.

محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه ۶ آذر، همزمان با برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران در اطراف ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک اجرا می‌شود.

این محدودیت‌ها از ساعت ۱۲ تا پایان مسابقه و تخلیه کامل ورزشگاه در مسیر‌ها و معابر منتهی به ورزشگاه اعمال می‌شود.

برای تردد به ورزشگاه، تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده شود.

بلوار شهید آشتیانی و بلوار شهدای دولت برای پارک خودرو‌ها در نظر گرفته شده است و از رانندگان درخواست می‌شود از توقف در مکان‌هایی که سبب سد معبر یا کندی تردد سایر شهروندان می‌شود، به جِد خودداری کنند.