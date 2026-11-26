در دو برنامه در شهرستان خوروبیابانک، از ۲۰ فعال طرح شهید عجمیان تجلیل و یاد شهدای جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک گفت: طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، شاداب‌سازی و رفع مشکلات فضا‌های آموزشی و مدارس، با مشارکت نیرو‌های جهادی و بسیجی اجرا شده است.

سرهنگ رضا صفری افزود: مشارکت نیرو‌های بسیجی، گروه‌های جهادی و داوطلبان به بهبود محیط‌های آموزشی و فراهم شدن فضای مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان کمک کرده است.

همچنین در یادواره شهدای دفاع مقدس سوم در مسجد جامع شهر خور دبیر جامعه وعاظ اصفهان، مجاهدت و ایستادگی رزمندگان ایران اسلامی را عامل شکست هیمنه آمریکا دانست.

حجت‌الاسلام میثم ریاحی گفت: فداکاری رزمندگان در میدان دفاع از کشور نشان داد ملت ایران با تکیه بر ایمان، اراده و اتحاد در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به ایثار شهدای جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم، پاسداشت آرمان‌های شهدا، حفظ وحدت و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان را وظیفه همگان دانست.