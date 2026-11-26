بسیجیان هرمزگانی در روز «اقتدار و حماسه» با حضور در پایگاه های اجتماع مردمی استان، با امام راحل و رزمندگان تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این هم‌افزایی میان مردم و نیرو‌های بسیج، راهبردی برای تقویت مقاومت ملی و مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

سردار حسن صنعتکاران افزود: در هفته بسیج اجرای راهیان نور، یادواره‌های شهدا، پیشبرد طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های گروه‌های جهادی توسط بسیجیان، گواهی بر حضور فعال این نیرو‌ها در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی است.

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وی گفت: در کنار این برنامه‌ها، حضور مستمر مردم و نیرو‌های بسیجی در مسیر مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از ویژگی‌های بارز این استان در ماه‌های اخیر بوده است.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان افزود: با وجود چالش‌های موجود، حضور پررنگ بسیجیان در خطوط مقدم و در کنار مردم، نشان‌دهنده آمادگی بالای این استان برای مقابله با هرگونه تهاجم و توطئه است.