مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه اقدامات طرح مهتاب، خواستار پایش مستمر انشعابات، شناسایی تجهیزات راکد و مازاد شبکه و مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز شد و تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف و مدیریت انرژی باید از مجموعه‌های خود صنعت برق آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد در چهل‌وچهارمین مانور طرح مهتاب با حضور در منطقه برق پاسداران شهر تهران، ضمن قدردانی از تلاش همکاران صنعت برق در شناسایی و جمع‌آوری انشعابات و تجهیزات غیرمجاز، اجرای این طرح را نیازمند استمرار، هم‌افزایی و توسعه اقدامات میدانی دانست و گفت: اقدامات انجام‌شده ارزشمند است، اما با توجه به گستردگی شبکه، تعداد مشترکان و تنوع مصارف، به‌ویژه در کلان‌شهرها، همچنان ظرفیت و ضرورت انجام اقدامات بیشتری وجود دارد.

وی با اشاره به جمع‌آوری نزدیک به ۳۰ دستگاه ترانس در یک بازه زمانی یک‌ماهه، بر ضرورت توجه ویژه به کارگاه‌ها، انشعابات موقت، مصارف حاشیه شهر‌ها و انشعابات دستگاه‌های اداری و خدماتی تأکید کرد و افزود: در اجرای ضوابط و برخورد با تخلفات، نوع و ماهیت مشترک نباید تفاوتی ایجاد کند و هرگونه استفاده غیرمجاز از انشعابات و تجهیزات باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

اصلاح الگوی مصرف باید از مجموعه‌های صنعت برق آغاز شود

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت نظارت بر مصرف انرژی در مجموعه‌های تابعه صنعت برق اظهار داشت: ساختمان‌های اداری، انبارها، منازل سازمانی، مهمان‌سرا‌ها و سایر فضا‌های متعلق به شرکت‌های برق نیز باید به‌صورت جدی مورد پایش قرار گیرند.

اله‌داد تصریح کرد: نمی‌توان از سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان انتظار رعایت الگوی صحیح مصرف را داشت، در حالی که خود مجموعه‌های صنعت برق در مدیریت مصرف انرژی و کنترل انشعابات، عملکرد مطلوبی نداشته باشند. از این رو، اصلاح رفتار مصرف و نظارت بر مصارف باید از داخل مجموعه‌های خود صنعت برق آغاز شود.

وی خواستار توجه مدیران عامل شرکت‌های برق به وضعیت انشعابات و مصارف مجموعه‌های وابسته به صنعت برق، از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب شد و بر ضرورت گزارش‌دهی موارد عدم رعایت الزامات مدیریت انرژی تأکید کرد.

تجهیزات مازاد شبکه؛ سرمایه‌هایی که باید صیانت شوند

اله‌داد با اشاره به ضرورت ساماندهی انشعابات موقت و تجهیزات باقی‌مانده از پروژه‌های اجرایی گفت: در مواردی برای احداث پست‌های انتقال و فوق‌توزیع، انشعاب موقت و ترانس تأمین شده، اما پس از تکمیل پروژه و برق‌دار شدن پست، تجهیزات همچنان در محل باقی مانده‌اند. این موارد باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های صنعت برق افزود: ترانسفورماتورها، تیرها، کابل‌ها، کنسول‌ها، یراق‌آلات، کلید‌های اتوماتیک و سایر تجهیزات شبکه، منابع ارزشمندی هستند که با توجه به افزایش قیمت و دشواری تأمین آنها، حفاظت و نگهداری از این سرمایه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در صورت بی‌توجهی به جمع‌آوری و نگهداری تجهیزات مازاد، این اقلام در معرض سرقت و سوءاستفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین شناسایی، جمع‌آوری و ساماندهی تجهیزات راکد و بلااستفاده باید در کنار اقدامات مربوط به شناسایی انشعابات غیرمجاز دنبال شود.

بازاستفاده از تجهیزات سالم؛ راهکاری برای افزایش بهره‌وری

اله‌داد با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات موجود، بازاستفاده از تجهیزات سالم و بلااستفاده را یکی از راهکار‌های مدیریت منابع در صنعت برق دانست و گفت: با اجرای طرح‌هایی مانند تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، در برخی نقاط ظرفیت‌هایی از تجهیزات قبلی آزاد می‌شود که می‌توان با بررسی‌های فنی و رعایت الزامات ایمنی و حریم شبکه، از آنها در سایر نقاط استفاده کرد.

وی با اشاره به تجربه برخی شرکت‌های توزیع برق در این زمینه، بر ضرورت پایش و پالایش شبکه از انشعابات و تجهیزات مازاد، اعم از تجهیزات متعلق به شرکت‌ها یا اقلام نصب‌شده به‌صورت غیرمجاز، تأکید کرد.

همه بخش‌های عملیاتی در شناسایی انشعابات غیرمجاز مشارکت کنند

مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش همه بخش‌های عملیاتی و تخصصی در موفقیت طرح مهتاب اظهار داشت: همکاران بهره‌برداری، تعمیرات و شیفت اتفاقات باید در جریان فعالیت‌های روزانه خود، موارد استفاده غیرمجاز از برق و تجهیزات را شناسایی و گزارش کنند. همچنین همکاران حوزه تست و بازرسی و امور مشترکان نیز باید در شناسایی و اعلام تجهیزات مازاد و انشعابات غیرمجاز مشارکت فعال داشته باشند.

اله‌داد از همکاران خواست گزارش‌های مربوط به موارد غیرمجاز را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعیین‌شده، از جمله سرشماره ۳۰۰۰۵۰۲۱۶۱۲۱ و همچنین مسیر‌های مستقیم شرکت‌ها و مناطق برق پیگیری و اعلام کنند.

وی با اشاره به برخی موارد استفاده غیرمجاز از ظرفیت پیمانکاران و امکانات لجستیکی برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی در تعدادی از استان‌ها، خواستار نظارت جدی‌تر مدیران و مسئولان مربوطه و جلوگیری از تداوم این رویه شد.

ایمنی و سلامت همکاران، اولویت اجرای مانور‌ها

مدیرعامل توانیر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی در اجرای مانور‌های عملیاتی گفت: در کنار سرعت و اثربخشی اقدامات، حفظ جان و سلامت همکاران اولویت نخست است و هیچ اقدامی نباید بدون رعایت الزامات ایمنی انجام شود.

اله‌داد با اشاره به حادثه تلخ روز گذشته در محدوده مجموعه قصر فیروزه تهران و جان‌باختن تعدادی از افراد در این حادثه، بر ضرورت توجه جدی به اصول ایمنی در تمامی فعالیت‌های عملیاتی تأکید کرد و افزود: حفظ سلامت و روحیه همکاران برای ما بسیار مهم است و مدیران و مسئولان اجرایی باید بر رعایت دقیق ضوابط ایمنی نظارت داشته باشند.

برخورد با تخلفات همراه با صبر و رعایت شأن مردم

اله‌داد در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار‌های معیشتی جامعه، بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ آرامش در برخورد‌های میدانی با مشترکان تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی ممکن است آستانه تحمل برخی افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی کاهش یافته باشد؛ بنابراین همکاران باید حتی در مواجهه با افرادی که اقدام به استفاده غیرمجاز از برق یا دستکاری تجهیزات کرده‌اند، با صبر، متانت و روی خوش رفتار کنند.

وی افزود: اجرای دقیق قانون و برخورد با تخلفات ضروری است، اما این اقدامات باید با رعایت شأن مردم و پرهیز از ایجاد درگیری و تنش در محل انجام شود.

مدیرعامل توانیر همچنین از پیش‌بینی تغییراتی برای افزایش بهره‌وری جلسات و استفاده از ظرفیت مانور‌ها در حوزه‌هایی همچون مدیریت بار و وصول مطالبات خبر داد و تأکید کرد: طرح مهتاب باید با رویکردی جامع و با مشارکت همه بخش‌های صنعت برق، از شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز تا صیانت از تجهیزات شبکه و افزایش بهره‌وری منابع، با جدیت دنبال شود.