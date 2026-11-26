به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز پنجم آذر ماه، با افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن همراه شد؛ در این میان، نرخ سیمان پاکتی در محدوده ۲۴۹ تا ۳۳۴ هزار تومان قرار گرفت.

افزایش قیمت میلگرد در مبادی فروش

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد با ۳ هزار تومان افزایش، ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با هزار تومان افزایش به ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

همچنین میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۲۳ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۵ هزار تومان افزایش، ۱۱۳ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان رسید و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب نیز با افزایش ۹۱۰ تومانی، ۱۱۶ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت خورد.

در ادامه معاملات، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با هزار تومان افزایش، ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

رشد قیمت تیرآهن در بازار

در بازار تیرآهن نیز بیشتر محصولات با افزایش قیمت همراه بودند.

تیرآهن ۱۸ فایکو با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو با ۵ هزار تومان افزایش به ۱۱۴ هزار و ۵۴۵ تومان رسید.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان و تیرآهن ۱۸ این کارخانه با همین میزان افزایش، ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین تیرآهن ۱۴ اشتهارد با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۶ یزد با هزار و ۴۰۰ تومان افزایش، ۱۱۹ هزار و ۹۰ تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۶ نرمال ۱۲۵ هزار و ۴۵۴ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با هزار تومان افزایش، ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت خورد.

تیرآهن ۱۴ ظفربناب امروز در بازار با ۵ هزار تومان کاهش بها به ۱۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان رسید.

قیمت سیمان در بازار

در بازار سیمان، سیمان پاکتی شاهرود با نرخ ۳۳۴ هزار تومان و صوفیان با قیمت ۳۱۴ هزار تومان عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی تهران ۲۷۳ هزار تومان، سیمان پاکتی خمسه ۲۷۲ هزار تومان قیمت دارند.

سیمان پاکتی نیزار با نرخ ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی زنجان و سیمان پاکتی هگمتان هر کدام با قیمت ۲۶۵ هزار تومان عرضه شده است.

همچنین سیمان پاکتی ساوه و خزر هر کدام ۲۷۹ هزار تومان و سیمان مرکب ۲۴۹ هزار تومان معامله می‌شود.



