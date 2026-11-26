دادستان تهران با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی، دستور داد استعلامات قضایی که بیش از یک هفته از ارجاع آن‌ها به بانک مرکزی گذشته و بی‌پاسخ مانده‌اند، برای پیگیری به حوزه دادستانی گزارش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیزدهمین جلسه نظارت بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تراستی و تعهدات ارزی مطرح در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران (ناحیه ۳۲)، در تداوم جلسات مستمر هفتگی، با حضور دادستان تهران، معاون پیگیری پرونده‌های مهم دادستانی تهران، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲، معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ و بازپرسان رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تراستی و تعهدات ارزی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

دادستان تهران در این جلسه به بازپرسان شعب دستور داد: استعلامات قضایی مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی که با گذشت بیش از یک هفته از ارجاع به بانک مرکزی، بدون پاسخ مانده‌اند، برای پیگیری به حوزه دادستانی تهران گزارش شود.

در این جلسه به منظور رفع موانع و تسهیل در رسیدگی‌ها، تصمیماتی راهبردی جهت تسریع در جلب متهمان، پیگیری استعلامات به‌عمل‌آمده از بانک مرکزی، رفع ابهامات حقوقی مرتبط با عناوین مجرمانه و نحوه احتساب خسارات وارده به دولت اتخاذ گردید.

بر اساس دستور دادستان تهران مقرر شد: تصویر دستورات جلب صادره به تفکیک ضابط مربوطه و همچنین تصویر استعلامات به‌عمل‌آمده از بانک مرکزی که علی‌رغم گذشت بیش از یک هفته از تاریخ مکاتبه بی‌پاسخ مانده است، جهت پیگیری به معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران ارسال شود.

علی صالحی همچنین دستور داد: پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی منقضی‌شده با مبالغ بیش از ۵۰ میلیون یورو، به کارگروه موضوع ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع و نسبت به پیگیری دستورات صادره از طریق کارگروه مذکور اقدام شود.

مغایرت اطلاعات سامانه‌های سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نسبت به تعهدات برخی از شرکت‌ها یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده در جلسه بود که برای رفع آن مقرر شد: شناسه ملی شرکت‌ها، میزان تعهدات ارزی منقضی‌شده مندرج در گزارش بانک مرکزی و تاریخ تنظیم گزارش مذکور، استخراج و به همراه مستندات مربوطه برای پیگیری به حوزه دادستانی ارسال شود.

پیگیری رفع ابهامات مربوط به میزان تعهدات ارزی صادراتی منقضی‌شده مرزنشینان و کولبران از مراجع ذی‌ربط، از دیگر مصوبات سیزدهمین جلسه مستشاری دادستانی تهران در موضوع پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی بود.