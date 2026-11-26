یاد و خاطره ۳۰ شهید هنرمند شهرستان بافق با حضور مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در مراسمی در صحن امامزاده عبدالله (ع) گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یادواره ۳۰ شهید هنرمند شهرستان بافق با هدف پاسداشت مقام والای شهدای عرصه هنر و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد. سخنرانی، روایتگری و برپایی غرفه‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های این مراسم بود.

حجت‌الاسلام علیرضا دیلم سخنران این یادواره، با اشاره به نقش مکتب قرآن، اهل‌بیت (ع) و فرهنگ عاشورا در تربیت شهدا، گفت: ملت ایران پرورش‌یافته این مکتب است و ثمره آن، تربیت شهدای بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان شهید است.

وی ایمان، توکل و اخلاص را از عوامل اصلی ایستادگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس دانست و افزود: روحیه مقاومت رزمندگان در برابر دشمن، همچنان پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

دیلم، همچنین با تأکید بر ضرورت تبعیت از فرماندهی و حفظ مواضع راهبردی کشور، تنگه هرمز را یکی از موقعیت‌های مهم دفاعی برشمرد و بر آمادگی رزمندگان برای دفاع از این موقعیت تأکید کرد.

سخنران مراسم، حضور و مشارکت مردم در صحنه را از نشانه‌های اراده و عزم ملی دانست و گفت: وحدت، انسجام، ایمان و تبعیت از رهبری از عوامل مهم ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهاست.

وی در پایان نیز با اشاره به تجربه تاریخی کشور‌ها در مواجهه با آمریکا، مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها و اتکا به توان داخلی را راه حفظ استقلال و عزت کشور عنوان کرد.