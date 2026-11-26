به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمع هم‌عهدی با حضور گسترده مردم در میدان فرمانداری شهرستان بوکان برگزار شد.

در این تجمع که با حضور هزاران نفر از شهروندان بوکان صورت گرفت، شرکت‌کنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و یاد شهیدان والامقام، بر ایستادگی در برابر استکبار تأکید کردند.

حاضران در این مراسم با اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و اقدامات آمریکا در منطقه، ضمن ابراز وفاداری به ولایت فقیه، بر ضرورت حفظ امنیت و اقتدار ملی تأکید کردند.