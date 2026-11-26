احمد دنیامالی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز بسیج مستضعفین، این فرهنگ را سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از دشواری‌ها، تقویت همبستگی ملی و خدمت بی‌منت به مردم دانست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز بسیج مستضعفین، یادآور فرهنگ ایمان، ایثار، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف برای دفاع از ایران عزیز و ساختن آینده‌ای روشن است؛ فرهنگی که در بزنگاه‌های تاریخی، ظرفیت ارزشمندی برای عبور از مشکلات و پیشبرد اهداف کشور فراهم کرده است.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، گسترش روحیه بسیجی را ضرورتی برای پیشرفت کشور می‌دانستند؛ روحیه‌ای برخاسته از ایمان، اخلاص، ابتکار، شجاعت و خدمت بی‌منت که امروز نیز می‌تواند در مواجهه با مسائل و چالش‌های کشور راهگشا باشد.

جامعه ورزش کشور نیز همواره در مسیر این فرهنگ پرافتخار، حضوری ماندگار داشته است؛ از بسیجیانی که در هشت سال دفاع مقدس به صفوف مدافعان ایران در برابر دشمن متجاوز پیوستند، تا آنان که در دفاع از حرم اهل‌بیت (ع)، پاسداری از حریم وطن و جنگ‌های تحمیلی اخیر نقش‌آفرینی کردند و در حوادثی همچون سیل و زلزله، با حضور مسئولانه در کنار مردم، جلوه‌هایی از همدلی و خدمت را به نمایش گذاشتند.

بی‌تردید تقویت روحیه بسیجی، ترویج مشارکت، مسئولیت‌پذیری و تلاش جمعی برای حل مسائل جامعه، از ضرورت‌های امروز کشور و زمینه‌ساز پیشرفت و امیدآفرینی است.

اینجانب فرارسیدن روز بسیج مستضعفین را گرامی می‌دارم و به بسیجیان سرافراز، به‌ویژه بسیجیان جامعه ورزش کشور، ادای احترام می‌کنم و توفیق آنان را در مسیر خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی آرزو دارم.